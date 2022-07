García-Gallardo asistirá al Consejo del Diálogo Social y sindicatos avisan a Mañueco: "la ambigüedad es su quiebra"

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, asistirá el próximo lunes a la reunión del Consejo de Diálogo Social convocada por el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, según han avanzado CCOO y UGT, que no entienden "muy bien" esta decisión, por lo que han avisado al presidente autonómico: "la ambigüedad es no, es su quiebra".

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los responsables autonómico de ambos sindicatos, Vicente Andrés y Faustino Temprano, durante la concentración que ambos sindicatos han llevado a cabo en Valladolid para pedir a la patronal subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo que supone el incremento "desbocado" de los precios.

Andrés ha advertido que al igual que la Junta puede elegir a sus invitados, los sindicatos podrán hacer lo mismo con los suyos, si bien no entiende "muy bien" porqué ha tomado esa decisión. "Podía haber sido consultada antes, pero simplemente ha habido una comunicación de que van a invitar a esta persona. Lógicamente, no estamos en condiciones de decir que no vamos a una reunión si viene tal persona, porque evidentemente eso nadie lo entendería. Pero creo que no es un buen punto de arranque sentar en una mesa a posiciones tan enfrentadas", ha explicando.

El líder de CCOO en Castilla y León insiste en "construir" e "implicarse" en el "futuro de la Comunidad a través de los acuerdos del Diálogo Social frente a "ellos", en referencia a Vox, que les quieren "eliminar" no sólo del escenario político, sino también de las "empresas". "Hablan de ilegalizar a estos sindicatos y encarcelar a sus dirigentes. Por lo tanto, estamos hablando de dos posiciones una democrática, que es la de los sindicatos y comprometida; y la otra excluyente y antidemocrática, que es la del partido de extrema derecha, que es la del vicepresidente. Pero bueno, Mañueco supongo que habrá calculado bien para sentarnos en la misma mesa a los dos", ha apostillado.

No obstante, Andrés apunta que lo que les interesa es que Mañueco diga "sí o no al diálogo social". "Que no juegue con la ambigüedad, porque la ambigüedad es no. Aquí en este caso, sí es sí y si no será que no", ha continuado.

Por su parte, Temprano ha señalado a Mañueco como "máximo responsable" de todo lo que vaya "a pasar" el Diálogo Social es el presidente de la Junta que, "a su vez", es el presidente del Consejo del Diálogo Social. "Puede invitar a quien crea conveniente y oportuno, como ya hizo en el pasado con Ciudadanos, pero invitar al vicepresidente no le exime de su total responsabilidad. Eso sí, nos hubiera gustado que se nos hubiera consultado como se nos ha consultado anteriormente", ha aclarado.

Aún así, ha preguntado a Mañueco cómo va a "conjugar" en la reunión del lunes "llegar a acuerdos" y "poner en práctica" lo que "firma" cuando hace "pocos días" Vox ha votado en contra de una PNL sobre el Diálogo Social. "Nosotros vamos a ir a la reunión, eso que no les quepa la menor duda y lo único que vamos a poner encima la mesa es que a partir de ese día va a haber un punto de inflexión. Si se van a cumplir los acuerdos o no, porque lo que más nos preocupa es que en 2022 se tenían que haber cumplido ya las políticas activas de empleo y no se han sacado", ha lamentado para sentenciar que no es un problema de "sindicatos y patronal", sino de "empleo"