García (Vox) plantea recortar el "gasto improductivo" para bajar impuestos y reforzar servicios rurales

29N.- García (Vox) Plantea En Segovia Recortar El "Gasto Improductivo" Para Bajar Impuestos Y Reforzar Servicios Rurales - EUROPA PRESS

SEGOVIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha planteado recortar el "gasto improductivo" en la Administración para bajar impuestos, mantener la atención social y reforzar los servicios básicos en los pueblos, al tiempo que ha asegurado que las pensiones de los mayores están garantizadas "sea como sea".

García ha realizado estas declaraciones a las puertas de un centro de mayores de Segovia, donde ha calificado los comicios del 29 de noviembre como "una oportunidad de oro para cambiar el rumbo de España".

Durante su intervención, ha asegurado que en la provincia los robos "han aumentado un 121 por ciento y las infracciones penales un 47 por ciento", mientras la natalidad está "muy por debajo" de la media española. Frente a esta situación, ha indicado que la población extranjera "ha crecido un 17 por ciento y el 30 por ciento de quienes perciben el ingreso mínimo vital son extranjeros".

Según ha expuesto, las familias están "cada vez más asfixiadas" y no llegan a final de mes, y los jóvenes "tienen que marcharse por falta de oportunidades". Ante este escenario, ha defendido las políticas de Vox basadas en la preferencia y prioridad de los españoles en ayudas sociales y vivienda pública, una bajada drástica de impuestos y barrios seguros.

También ha incluido la 'remigración', con la que, según ha explicado, su formación "quiere que abandonen el país no solo quienes han entrado de forma ilegal, sino también quienes delincan y quienes solo vienen a vivir de las ayudas".

Respecto al lugar elegido para el acto, la entrada de un centro de mayores, ha razonado que "los mayores y los niños son personas vulnerables" y que muchos españoles se sienten "asfixiados por medidas legislativas, sociales y económicas". En ese contexto, ha reiterado que Vox garantiza las pensiones "sea como sea", pese a lo que ha descrito como "manipulación de la izquierda y de algunos medios", y ha precisado que su partido "no dispone de datos oficiales porque no se fía de los del Gobierno", aunque ha prometido que "los mayores cobrarán su pensión tras toda una vida de trabajo y cotización".

Sobre la atención a los mayores en los pequeños municipios de Castilla y León, caracterizados por la dispersión de la población y la escasez de servicios, ha sostenido que "muchos pueblos se vacían porque los sucesivos gobiernos han descuidado los servicios públicos y la natalidad". Para revitalizarlos ha propuesto "servicios de calidad, ayudas para comprar o rehabilitar una vivienda, colegios e infraestructuras", al subrayar que "cualquier política para revivir pueblos debe ir acompañada de lo que necesita una familia para desarrollar su vida".

Sobre la forma de compatibilizar la rebaja fiscal con el aumento de ayudas y servicios, ha respondido que "el dinero saldría de recortar el gasto improductivo, los 'chiringuitos ideológicos' y las políticas fallidas", además de un proceso de desregulación que "reduzca la burocracia, los procedimientos y la normativa" que, a su juicio, sobran. En su opinión, "de ahí se puede recortar para dotar a las infraestructuras y, a la vez, reducir los impuestos".

En el ámbito nacional, y en referencia a la llegada de más de 300 cayucos a Canarias en 48 horas, ha afirmado que el archipiélago vive "una auténtica invasión", al igual que Ceuta, "por las políticas que, a su juicio, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan décadas impulsando". Asimismo, ha incluido entre las metas de lo que denomina 'prioridad nacional' recuperar Ceuta y Canarias, y ha reclamado "cambiar la normativa y militarizar las fronteras" en enclaves como Ceuta o El Hierro con "una defensa férrea", además de proponer "revisar los tratados de amistad con países que puedan querer invadir España", porque "un amigo no te invade".

García ha cerrado su comparecencia con un llamamiento electoral en el que ha pedido devolver la voz a los segovianos que quieren un cambio de rumbo, ha insistido en que el 29 de noviembre es el momento de defender lo propio y ha concluido que "es la hora de Vox".