Gascón (En Común) plantea crear una sociedad pública de vivienda que ayudaría a los jóvenes en su plan de vida

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, agrupados en la coalición 'En Común' ha defendido este viernes la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, que debe "ser una prioridad política" para revertir el problema de la despoblación, además de que es uno de los "principales obstáculos" con los que se encuentra hoy la ciudadanía, especialmente joven, para desarrollar su proyecto de vida.

"Cuando hablamos del orgullo de quedarnos en nuestra tierra debemos partir de una realidad evidente: cada vez es más difícil acceder a una vivienda", ha señalado el cabeza de lista de la coalición, Juan Gascón, quien ha puesto como ejemplo otras comunidades, comoo Asturias, Navarra o Cataluña "que están aplicando medidas para facilitar el acceso a la vivienda", como la limitación de precios del alquiler o la regulación de los pisos turísticos, así como la ampliación del parque público de vivienda.

Según el cabeza de lista de la coalición, estas experiencias "demuestran que el problema de la vivienda también puede abordarse en Castilla y León si existe voluntad política".

Entre las principales medidas señaladas por la coalición destaca la creación de una Sociedad Pública de Vivienda de Castilla y León, un instrumento que permitiría movilizar hasta 20.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura y ampliar de forma significativa el parque público de vivienda en la comunidad. Dentro del plan público de vivienda, la formación propone que al menos 5.000 viviendas se reserven específicamente para zonas rurales.



