La GASSO reconoce a 17 residentes sanitarios e incorporará a cuatro de los seis MIR que finalizan su formación

Residentes que finalizan su formación en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha reconocido a los 17 profesionales sanitarios (seis médicos y once enfermeros especialistas) que han concluido su formación especializada y ha confiado en retener el talento en la provincia, ya que incorporará a cuatro de los setis MIR que finalizan su formación.

Precisamente, de los seis especialistas en Medicina, cuatro han manifestado su intención de trabajar en Soria, en concreto en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, mientras que un quinto podría quedarse, si bien el especialista en Salud Mental ya ha confirmado que se marchará fuera.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio Pachón, ha clausurado el acto de despedida que se ha celebrado este miércoles en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria.

Durante el evento han intervenido, además, la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Marta León Téllez; los jefes de estudios de las Unidades Docentes de Atención Hospitalaria y Atención Primaria Luis Eduardo Enríquez Rodríguez y Pablo Guallar Sola, y la directora de Enfermería de Atención Primaria, Rosa Garcés García.

En representación de los residentes han participado los enfermeros Natalia Martínez Revilla y Javier Martínez Zapata, y el médico Javier López Martínez-Fortún.

ATENCIÓN SANITARIA

La Gerencia ha puesto en valor a los 17 profesionales sanitarios que han terminado su residencia en Soria: cinco especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; una especialista en Psiquiatría; diez especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, y una especialista en Enfermería de Salud Mental.

De los seis especialistas en Medicina, cuatro han manifestado su intención de trabajar en Soria, en concreto en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, mientras que un quinto podría quedarse, si bien el especialista en Salud Mental ya ha confirmado que se marchará fuera y está prevista la llegada de dos profesionales al área de Salud Mental en el mes de junio.

"Habéis desarrollado la residencia en los hospitales y centros de salud de esta provincia, contribuyendo de forma directa a la atención sanitaria de la población y demostrando un alto nivel de profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la sanidad pública", ha significado la delegada territorial de la Administración autonómica.

Por su parte, la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria ha puesto de relieve la importancia del "cuidado" de la profesión sanitaria, así como el hecho de que "la resolución de cada problema supone una puerta abierta al futuro".

Un total de 73 residentes (incluidos los que se han despedido) completa su formación en los hospitales y centros de salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria: 25 MIR (Médicos Internos Residentes) y 19 EIR (Enfermeros Internos Residentes) de Medicina Familiar y Comunitaria También dos EIR, cuatro MIR y dos PIR (Psicólogo Interno Residente) en Salud Mental; cinco MIR en Medicina Intensiva; ocho MIR en Medicina Interna; tres MIR en Radiodiagnóstico; tres MIR en Urología; y dos MIR en Medicina del Trabajo.

El pasado 25 de marzo, una quincena de futuros residentes participaron en la Jornada de Puertas Abiertas, a quienes se informó sobre las especialidades que oferta la GASSO: Medicina Familiar y Comunitaria (15 plazas MIR y 9 EIR), Medicina Interna (2 plazas MIR), Medicina Intensiva (1 plaza MIR), Radiodiagnóstico (1 plaza MIR); Salud Mental (1 plaza MIR, 1 EIR y 1 PIR); y Urología (1 plaza MIR).

En este sentido, la delegada territorial ha puesto de manifiesto que el pasado lunes se inició el proceso de adjudicación de plazas MIR para continuar la formación especializada y en la segunda jornada del proceso ya se ocuparon dos plazas para Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna.

También ha explicado que el plazo de elección termina el 27 de mayo. "Estas adjudicaciones refuerzan el posicionamiento de Soria como destino formativo atractivo y competitivo", ha apostillado.

TESTIMONIOS

Entre Javier López es nacido en Zaragoza, aunque llega de Las Palmas y ha manifestado que está muy contento en Soria donde hay una formación "de calidad" y ha reconocido que es un lugar "más desconocido que por problema de atractivo" por lo que ha lamentado que la gente tienda a irse a lugares más grandes que puedan tener más medios por lo que ha defendido las oportunidades laborales de Soria.

Así, ha destacado la posibilidad de ver "todo lo que entra por Urgencias y salir muy bien formado". López ha reconocido que la medicina de familia tiene un gran componente vocacional y donde hay más gran carga más carga asistencial por lo que ha reivindicado que se vuelva a poner en valor la figura de este especialista.

En el caso de Natalia Martínez, de Soria, y Javier Martínez, de Zaragoza, ambos especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, han reconocido que no tienen tan claro su futuro.

Así, han apuntado que, de la misma manera que los médicos tienen más facilidades al terminar, en el caso de la enfermería podrían tener la opción de trabajar en Atención Primaria, el ámbito en el que se han formado, pero esa misma facilidad "la tiene cualquier persona, aunque no tenga la especialidad".

Natalia Martínez ha explicado que durante estos dos años no figura como tiempo trabajado, como al resto de compañeros, por lo que a la hora de acudir a las bolsas quedan por detrás de otros compañeros a los que sí se les reconoce, algo que no ocurre en Castilla y León.

Javier Martínez, al ser de Zaragoza, piensa en ir a Aragón donde esta bolsa "funciona y se utiliza" y es "más fácil optar al mercado laboral".