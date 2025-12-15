Gobierno aprueba incentivos regionales para dos proyectos de inversión en CyL por 1,1 millones de euros

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 93 proyectos en doce Comunidades, dos de ellos en Castilla y León por 1,1 millones de euros.

En el caso concreto de Castilla y León, los dos proyectos que han recibido subvención son para Bioxitol, ubicada en Arévalo (Ávila), que recibirá 848.282,70 euros y Markoplas, en la localidad vallisoletana de Olmedo, con 216.552,42 euros.

Estos dos proyectos han recibido 1.064.835,12 euros en total para una inversión total de 5.233.747 euros, además de que permitirá crear 37 nuevos empleos y mantener 74 puestos de trabajo.

Según han explixado desde el Gobierno central, estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible "mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles".

Además, se foemta la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyen "a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE".