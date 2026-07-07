El Gobierno destina 45.423 euros a la estrategia de comunicación del proyecto TDITES de San Esteban de Gormaz (Soria)

SORIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha financiado con 45.423 euros la comunicación del proyecto de Transformación Digital Integral del Turismo (TDITES): Experiencia Inmersiva y Sostenible en San Esteban de Gormaz (TDITES), en Soria, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contrato de publicidad La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de formalización de este contrato, adjudicado por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz a Grupo Considera S.L.

El contrato permitirá diseñar y desarrollar la estrategia de comunicación del proyecto TDITES, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Su objetivo es explicar las actuaciones previstas, trasladar sus resultados y acercar esta transformación turística a la ciudadanía, al sector turístico y a los agentes sociales y económicos del municipio.

La contratación incluye servicios de publicidad, campañas de comunicación, eventos y agencia de redacción. El procedimiento recibió cuatro ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas.

Este contrato de comunicación forma parte del proyecto TDITES, que obtuvo una subvención de 904.865 euros sobre un presupuesto total de 1.053.640 euros.

La actuación se financia con fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El proyecto principal permitirá desplegar soluciones tecnológicas para mejorar la gestión turística de San Esteban de Gormaz y enriquecer la experiencia de quienes visitan el municipio.

Entre sus actuaciones figuran una plataforma inteligente de destino, módulos tecnológicos, una nueva web turística con mapa 3D interactivo, modelado 3D de la comarca y de distintos enclaves, cámaras, tótems digitales, red wifi, documentación técnica, manuales y soporte.

La iniciativa también prevé integrar el sistema en la Plataforma de Interoperabilidad de Destinos.

Esta conexión facilitará el intercambio de datos turísticos y permitirá trabajar con información abierta, preparada para su consulta, reutilización y análisis.

San Esteban de Gormaz es un enclave estratégico a orillas del Duero, cabecera de la Denominación de Origen Ribera del Duero y municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico.

El diagnóstico previo del proyecto vinculó la actuación a la necesidad de mejorar la digitalización, la promoción, la infraestructura de telecomunicaciones y los sistemas de análisis de datos turísticos.