El Gobierno destina más de 8,2 millones de euros a la ampliación de la base BRIF de Tabuyo del Monte en León

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará 8.206.445,15 euros al acondicionamiento y ampliación de la base de helicópteros BRIF de Tabuyo del Monte, en la provincia de León, una actuación que permitirá reforzar una infraestructura estratégica para la prevención y extinción de incendios forestales.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros que permitirá financiar esta actuación, incluida entre las inversiones de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinadas a reforzar los medios estatales de lucha contra los incendios forestales.

La actuación contempla una inversión de 3.730.202,34 euros en 2027 y 4.476.242,81 euros en 2028, hasta alcanzar los 8,2 millones de euros.

El objetivo es acondicionar y ampliar la base de helicópteros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, para mejorar las condiciones y capacidades de una infraestructura desde la que se presta apoyo en la lucha contra los incendios forestales.

La inversión se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica está impulsando para reforzar los medios estatales de prevención y extinción de incendios.

El acuerdo aprobado contempla, entre otras actuaciones, la contratación de medios aéreos pesados de apoyo a las comunidades autónomas y el funcionamiento del dispositivo estatal de preparación, prevención y extinción de incendios forestales.

En el caso de León, la ampliación de la base de Tabuyo del Monte supone reforzar una infraestructura vinculada directamente a la capacidad de respuesta ante los incendios forestales y a la protección del medio natural de la provincia.

Esta actuación se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la respuesta frente a los incendios y la recuperación de las zonas afectadas.

En enero de este año, el Consejo de Ministros ya había tomado razón de distintas obras de restauración hidrológico-forestal de emergencia en la provincia de León, entre ellas las correspondientes a los incendios de Barniedo de la Reina, Anllares del Sil y Gestoso, Porto-La Baña y La Uña.