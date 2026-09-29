El Gobierno de España concede 734.411 euros para cuatro proyectos de lucha contra la despoblación en Soria

SORIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha incluido cuatro proyectos de la provincia de Soria, por un importe conjunto de 734.411 euros, en la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de 2025 de ayudas a entidades locales para financiar proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

Los proyectos propuestos para recibir financiación corresponden a los ayuntamientos de Villar del Río, Covaleda y Borobia, y a la Mancomunidad Tierras Altas de Soria.

La iniciativa que recibirá mayor financiación es el Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas IV, presentado por la Mancomunidad Tierras Altas de Soria, para el que se propone una ayuda de 296.100 euros.

El Ayuntamiento de Covaleda figura con el proyecto Covaleda Fénix, que tiene una ayuda propuesta de 193.358 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Villar del Río recibirá 138.078 euros para desarrollar el Centro de Referencia para la Adaptación de la Inteligencia Artificial a las Necesidades de la España Despoblada y Eliminación de la Brecha Digital.

El cuarto proyecto seleccionado corresponde al Ayuntamiento de Borobia, al que se propone conceder 106.875 euros para la creación de un Centro para el emprendimiento en astroturismo y para la divulgación ambiental de la calidad de los cielos.

La propuesta definitiva del Miteco plantea en el conjunto del país la concesión de 39.983.975 euros para financiar proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 90 por ciento de los gastos considerados subvencionables.

RESERVA

Además de los cuatro proyectos con propuesta de financiación, otros 13 proyectos de entidades locales de la provincia de Soria han sido incluidos en el anexo III, correspondiente a las solicitudes desestimadas inicialmente por agotamiento del crédito máximo de la convocatoria.

Se trata de proyectos presentados por Tardelcuende, Gormaz, San Esteban de Gormaz, Medinaceli, Castillejo de Robledo, Golmayo, Baraona, Valdeavellano de Tera, El Royo, Almazán, Rioseco de Soria, Ólvega y Ágreda.

Estas solicitudes integran la lista de reserva y podrían resultar beneficiarias en el supuesto de que se produzcan renuncias entre las entidades inicialmente seleccionadas y quede disponible crédito suficiente, siguiendo el correspondiente orden de prelación.