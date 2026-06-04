El Gobierno de España formaliza el contrato para mejorar la intersección de la N-234 en Cabrejas del Pinar (Soria) . - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha formalizado por 1.174.972 euros el contrato de obras para mejorar la intersección de la carretera N-234 de Sagunto a Burgos, en el punto kilométrico 385,060, en el término municipal de Cabrejas del Pinar (Soria).

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) publica este jueves el anuncio de formalización. La formalización avanza administrativamente una obra relevante para la red estatal de carreteras en la provincia. El Ministerio ya había adjudicado el contrato el pasado mes de mayo. La publicación del anuncio de formalización permite dar continuidad al procedimiento y acerca el inicio de una intervención destinada a mejorar un acceso importante para Cabrejas del Pinar y para los usuarios de la N-234.

La Dirección General de Carreteras, órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, formalizó el contrato el 3 de junio. La adjudicataria es la Unión Temporal de Empresas formada por Padecasa Obras y Servicios, S.A., y Hormisoria, S.L, y el plazo de ejecución de las obras será de 18 meses.

La actuación se dirige a mejorar la intersección actual entre la N-234 y la carretera de acceso a Cabrejas del Pinar. Este punto dispone ahora de carriles centrales de giro a la izquierda, pero carece de carriles de aceleración y deceleración. El proyecto busca resolver esta situación, ordenar los movimientos de entrada y salida y reforzar la seguridad de los usuarios.

GLORIETA PARTIDA

La solución prevista consiste en la construcción de una glorieta partida. Este diseño permite que los vehículos que circulen por la carretera nacional mantengan su trayectoria principal, mientras el resto de maniobras se canaliza a través de los carriles de aproximación, incorporación y salida. De esta forma, la intersección mejora su capacidad y reduce los puntos de conflicto entre vehículos.

El proyecto incluye la ampliación de la calzada para ejecutar carriles de cambio de velocidad, una denominación técnica que agrupa los carriles de aceleración y deceleración. Estos carriles facilitan la incorporación o la salida de una vía principal de forma progresiva y más segura. También se mejorará la conexión de la vía de acceso a Cabrejas del Pinar mediante radios de giro más amplios, isletas y semiglorietas.