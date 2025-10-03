El Gobierno excluye "sin justificación" a Burgos de los fondos europeos para viviendas en el pueblo antiguo de Gamonal

BURGOS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión especial de Fondos Europeos, Ángel Manzanedo, ha anunciado este viernes que el Gobierno de España "ha excluido" al Ayuntamiento de Burgos de recibir los "fondos europeos" para invertir en el pueblo antiguo Gamonal.

Manzanedo ha explicado que pocos minutos antes de que se reuniese la Comisión Especial de Fondos Europeos se ha recibido una resolución del Ministerio de Hacienda en el que "sin justificación" alguna se excluye a Burgos en la petición de 12 millones de euros de fondos europeos destinados a viviendas de alquiler para jóvenes en el pueblo antiguo de Gamonal.

"El Gobierno de España, sin decirnos las justificaciones del baremo de puntos, el por qué hemos estado excluidos y pasamos a una reserva, se nos ha quitado la posibilidad de acceder a estos fondos" ha afirmado el concejal, quien ha apuntado que "queda una mínima oportunidad" porque Burgos ha pasado a la reserva junto a otros proyecto de Aranda de Duero o de Valladolid.

La ciudad se queda así sin los "nueve millones" de euros a los que optaba para la mejora del entorno urbano del pueblo antiguo de Gamonal, ha apuntado Ángel Manzanedo, quien ha recordado que el Gobierno tampoco asumió su compromiso de financiar con dos millones de euros el nueve edificio del Mercado Central.

Existe, no obstante, una pequeña posibilidad, siempre que alguno de los ayuntamientos de Castilla y León que han recibido fondos -Palencia, León y Salamanca- renuncien a ello. En todo caso, Manzanedo ha anunciado que el Ayuntamiento de Burgos va a presentar "un recurso" ante el Ministerio de Hacienda.

Igualmente, Manzanedo ha apuntado que el Gobierno central "tampoco favorece" la recuperación del Tren Directo "mientras que la ciudad invierte 600.000 euros" en un convoy logístico entre Burgos y Valencia, a lo que ha añadido mientras el Gobierno "ningunea a la ciudad de Buros" el equipo de Gobierno del Consistorio "sigue apostando" por la capital burgalesa.

En el resto de fondos que gestiona el Ayuntamiento, Ángel Manzanedo ha explicado que la obra del edificio de Bomberos y Policía tiene una subvención concedida de tres millones de euros de un total de proyecto de 7,8 y la fecha fin de ejecución es el 31 de marzo de 2026.

El edil ha asegurado que la empresa Herce está "cumpliendo con el cronograma".

En lo que se refiere al Plan de Turismo, se cumple con la "prórroga de seis meses" concedida, "hasta el 30 de junio de 2026".

También avanza a buen ritmo la adaptación del Centro de Tratamiento de Residuos -de la fracción orgánica del contenedor marrón- y las obras darán comienzo en breve espacio de tiempo La comisión también ha dado cuenta de que se va a licitar de forma inminente el despliegue de la plataforma tecnológica de soluciones digitales y de los destinos de la red de destinos turísticos inteligentes. La fecha fin de ejecución es el 30 de junio de 2026.