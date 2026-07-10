El Gobierno invierte en CyL más de 4.800 millones a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (centro izquierda), en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan (León). - DLEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha manifestado este viernes que el Ejecutivo central ha invertido en la Comunidad más de 4.800 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el marco de este Plan, ha recordado, se encuentra el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), que tiene dos vertientes: una local dedicada a los edificios de titularidad de ayuntamientos o diputaciones y otra autonómica, dedicada a los edificios de titularidad de las comunidades autónomas o ciudades autónomas. En el caso de Castilla y León la inversión del Pirep asciende a 81.448.837,8 euros.

"Hoy tenemos que poner encima de la mesa y de forma relevante, lo primero, que los fondos europeos gestionados y conseguidos por el Gobierno de España a través de esos programas a nivel europeo que se consiguieron a raíz de las consecuencias del Covid-19 llegan al medio rural", ha recalcado.

Nicanor Sen se ha pronunciado de este modo en Valencia de Don Juan (León), donde ha visitado la Casa de Cultura, remodelada de forma integral a través del Pirep (financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana). "Este es uno de los grandes ejemplos de las inversiones que por parte del Gobierno de España se realizan y, además, es uno de los modelos que nos viene a decir que los fondos europeos llegan a nuestras localidades y que se invierte donde es necesario", ha apostillado.

La actuación ha supuesto una inversión global de 3,56 millones de euros, de los que 2,87 millones de euros han sido aportados por el Gobierno de España (con cargo al Pirep). Sen ha incidido en que esta actuación representa "un ejemplo" del impacto real de los fondos europeos en los municipios de Castilla y León para la mejora equipamientos públicos "esenciales", lo que genera actividad económica y ofrece mejores servicios a la ciudadanía.