El Gobierno llevará a cabo obras de mejora en la prisión de Valladolid con una inversión inicial de 2,1 millones

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la formalización del contrato para llevar a cabo las obras de reforma del Centro Penitenciario de Valladolid, con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, asta intervención, adjudicada 'Siepse', es la primera de una serie de obras que llevarána a cabo para una mejora integral del Centro penitenciario de Valladolid.

Las obras próximas a iniciarse se centran en la instalación de un nuevo sistema de detección de incendios en todos los edificios del centro; la renovación de los sistemas de interfonía ya existentes, la suma de nuevos interfonos en las zonas donde sea necesario y la reforma de los 16 aseos comunes en la planta baja del complejo.