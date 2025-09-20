El Gobierno pedirá modificar el PGOU de Valladolid para construir el "mayor número posible" de viviendas en La Rubia

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitan los terrenos del acuartelamiento de 'La Rubia' - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press

Ante la "buena disposición" municipal a la modificación del planeamiento, confía en que la tramitación será "ágil"

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda ha informado que solicitará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid para construir el "mayor número posible" de viviendas asequibles en el cuartel de 'La Rubia'.

Ante las diferentes afirmaciones recogidas por los medios de comunicación tras el anuncio realizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ejecutivo central ha puntualizado, a través de un comunicado, que se ha anunciado la construcción de 200 viviendas en el antiguo acuartelamiento puesto que ese es el número de viviendas que se puede construir con el planeamiento que se encuentra actualmente en vigor.

En este sentido, el Ministerio ha señalado que si lo que el equipo de gobierno municipal deseaba era que se construyeran más viviendas, "ha tenido más de dos años para modificar el planeamiento, cosa que no ha hecho".

"En todo caso, de las declaraciones que recoge la prensa cabe interpretar una posición favorable a que el planeamiento se modifique para que se construyan 400 viviendas más", señala el comunicado, razón por la que el Ministerio anuncia que, tan pronto firme la compra de la parcela, instará la modificación del planeamiento para que en su suelo pueda construirse el "mayor número de viviendas posibles".

Asimismo, el Ministerio ha asegurado que, teniendo en cuenta la "buena disposición" municipal a la modificación del planeamiento, confía en que la tramitación, que recaerá sobre el Consostiro, será "ágil y no producirá dilaciones innecesarias en el desarrollo del proyecto".

Cabe recordar que el anuncio de la construcción de estas viviendas lo realizó el viernes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien visitó las instalaciones del antiguo acuartelamiento junto al ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la titular de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, así como la directora gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied), la coronel María Ángeles Cano, y el presidente de la asociación de vecinos, José Luis Alonso.