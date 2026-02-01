El Gobierno reafirma su "compromiso inquebrantable" de "no dejar tirados a los pensionistas" frente al "abandono" del PP

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, visita la localidad burgalesa de Medina de Pomar - PSOE

MEDINA DE POMAR (BURGOS), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha subrayado el "compromiso inquebrantable" del PSOE y el Ejecutivo central que van a "mantener la misma coherencia" y trabajar para "no dejar tirados a los pensionistas" frente al "abandono y la desidia" del PP, un partido que "no cree en lo público".

En estos términos se ha expresado la socialista en declaraciones a los medios con motivo de su visita este domingo a la localidad burgalesa Medina de Pomar, donde ha estado arropada por su alcalde, Isaac Angulo, y distintos cargos del partido en la Comunidad.

Durante su intervención, la titular de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones se ha referido a la "semana negra" para los pensionistas españoles y también para los 750.000 de Castilla y León, que han vuelto a ver otra vez cómo el Partido Popular les ha "fallado" tras bloquear las medidas del decreto ómnibus que contemplaba la revaliración de las pensiones.

A este respecto, Saiz ha señalado que los 'populares' tienen una hoja de servicios que es "clara" en materia de pensiones ya que las "congelaron" cuando estaban en el gobierno con esas subidas mínimas del 0,25 por ciento y cada vez que han tenido oportunidad de posicionarse a favor de la revalorización "siempre han estado en contra".

"Presentaron una enmienda a totalidad en 2021 y ya van cuatro veces, la última esta misma semana, en la que han vuelto a votar en contra de esta subida", ha lamentado la socialista, un punto en el que ha criticado que el PP "cada día invente una excusa para justificar su decisión de no apoyar esta medida".

Frente a esto, ha lanzado un mensaje de "confianza" porque el PSOE "siempre va a mantener la misma coherencia y va a estar y va a trabajar para no dejar tirados a los pensionistas".

BOMBEROS Y AGENTES FORESTALES

No obstante, la portavoz del Gobierno ha explicado que lo que ha ocurrido es algo "todavía más grave", puesto que el PP "no solamente ha votado en contra de la revalorización de las pensiones", en tanto en cuanto el decreto social que tumbó en el Congreso también contemplaba una "medida de justicia, que era la jubilación anticipada de los bomberos y los agentes forestales".

Unos profesionales que en Castilla y León, ha sostenido, protegieron los pueblos, las ciudades y las vidas de los ciudadanos ante los graves incendios forestales que afectaron a miles de hectáreas en todo el territorio autonómico.

"Es inexplicable la actitud del Partido Popular y lo que está claro es que frente a esa desidia y abandono está el compromiso inquebrantable del Partido Socialista con el conjunto de la ciudadanía, con la igualdad de oportunidades y con devolver la esperanza y oportunidades a los ciudadanos", ha expresado.