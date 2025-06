González Corral asegura que la Junta ha puesto encima de la mesa de Azucarera "todas las posibilidades"

ZAMORA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha asegurado este martes que la Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa "todas las posibilidades" para Azucarera.

"Creo que nuestra postura ha sido clara y hemos mantenido siempre la misma línea de actuación y comunicación", ha aseverado la consejera que ha acudido este martes a las dependencias del Consejo Consultivo para participar en una jornada organizada por La Opinión-El Correo de Zamora y por Caixabank.

González Corral ha asegurado que la Junta se opone "a cualquier tipo de cierre" y ha apostado por el sector de la remolacha, "muy potente en Castilla y León". "Desde luego que nuestro objetivo es que el sector de la remolacha se siga quedando en Castilla y León y eso es lo que hemos trasladado en numerosas ocasiones a Azucarera. Desde la Consejería estaremos atentos y estaremos vigilantes a que estos compromisos que ha adquirido con nosotros, y por tanto con los agricultores, se cumplen", ha insistido la consejera.

En cuanto al expediente de regulación de empleo que se está negociando con los sindicatos, González Corral ha señalado que la Junta sigue manteniendo reuniones con ambas partes: "Con el ERTE, tiene que ser la empresa la que dé el primer paso", ha explicado la consejera, que ha insistido en dar todas las opciones.

Respecto a la previsión de la cosecha de 2025, González Corral se ha mostrado precavida. "No me atrevo a dar, a día de hoy, unas cifras porque todavía quedan días. Hay que esperar que la climatología no nos afecte ni por exceso ni por defecto. Ni de lluvia ni de calor. Pero 'a priori' creo que podemos decir que nos encontramos con una buena cosecha en este año 2025", ha asegurado.

Y sobre los precios, González Corral ha admitido que es uno de los temas en los que se sigue trabajando "de manera continua". "Desde luego, aquí, desde Castilla y León, seguimos trabajando para hacer más competitivas esas infraestructuras rurales, con esas modernizaciones de regadíos y también poniendo a disposición de todos los agricultores el defensor de la cadena o el mediador para analizar los posibles costes", ha zanjado la consejera.