González Corral y Carnero alaban la "constante innovación" del sector del vino en la apertura de Agrovid y SIEB

Inauguración de la Feria Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento de Bodegas (SIEB). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han participado este martes en la inauguración de las ferias del sector vitivinícola Agrovid y Salón Ibérico del Equipamiento para Bodega (SIEB), que se celebran en la ciudad vallisoletana, y han destacado la "constante innovación" de las empresas castellanoyleonesas en este ámbito.

González Corral y Carnero han recorrido los pabellones de la Feria de Valladolid en los que se desarrollan estos certámenes antes de que comience la programación de jornadas técnicas, acompañados de otros representantes institucionales como el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia, Víctor Caramanzana; o el director gerente de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

La consejera de Agricultura y Ganadería ha destacado que sector de la "vitivinicultura" resulta "muy importante para Castilla y León" porque "crea empleo, fija la población" y porque "además es un sector en constante innovación y en constante crecimiento".

En este sentido, su compañero de partido y alcalde de Valladolid ha mostrado el reconocimiento de las instituciones al trabajo que se expone en las ferias que se inauguran hoy y "todo lo que se realiza desde el punto de vista de la innovación, de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la digitalización", o también la atracción de los jóvenes al mundo del campo.

Carnero ha incidido en que considera el sector vitivinícola como parte del "patrimonio" de los castellanos y leoneses y pero "muy especialmente de los vallisoletanos".

Para el regidor, Agrovid y SIEB no solo son "ferias", sino que pretenden mediante los talleres y las mesas redondas "exponer y explicar los avances que en este sector tan importante para Valladolid, para su provincia, para la ciudad y para el resto de la comunidad autónoma".

Agrovid y el SIEB, los salones profesionales de vitivinicultura que se celebrarán en Feria de Valladolid entre este martes y el jueves, incluye un programa de más de doce mesas redondas y presentaciones sobre tendencias de futuro en elaboración de vinos, implantación de nuevas variedades de vid, el papel del corcho y las barricas o gestión de restos de poda.