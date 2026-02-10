González Corral recuerda a los agricultores sobre Mercosur que Junta defiende "la voz del campo y de lo que representan"

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha insistido este martes en un mensaje para los agricultores y ganaderos "tengan claro" que el Gobierno autonómico trasladará ante la Unión Europea "aquello en lo que creemos y que además es la voz del campo y de lo que ellos representan", en referencia a la posición ante el acuerdo con Mercosur.

En declaraciones a los medios de comunicación, la representante del Partido Popular ha sido preguntada por las 'tractoradas' que se convocan desde hace unas semanas para mostrar la oposición del sector del campo al acuerdo de comercio con los países del entorno Mercosur.

González Corral ha incidido en que la postura de la Junta y del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "siempre ha sido clara" y ya la han reiterado, con dos acuerdos con las organizaciones profesionales agrarias y al que se han sumado las cooperativas y la industria alimentaria.

En él, recuerda, en lo que se refiere a los acuerdos comerciales, como en este caso Mercosur, "todos los acuerdos deben ir vinculados a unas cláusulas de salvaguarda, a un principio de reciprocidad", para que lo que aquí se exige a los agricultores y ganaderos castellanosyleoneses "se exija también a los productos" que llegan de fuera y haya "un mayor control en las fronteras, que es lo que nos permite dar más garantía".

Por otro lado, ha recordado el acuerdo para la PAC "post-27", en busca de "un presupuesto fuerte basado en los dos pilares que pueda atender las necesidades de la agricultura".