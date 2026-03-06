Gonzalo Gortázar preside el Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León . - CAIXABANK

Ha compartido con representantes del tejido empresarial de la Comunidad su análisis sobre la evolución económica y el actual contexto internacional VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha presidido la reunión del Consejo Asesor Territorial de la entidad en Castilla y León, en el que ha trasladado a sus integrantes la visión de la entidad sobre la evolución del entorno económico y financiero, así como las prioridades estratégicas en el acompañamiento al tejido empresarial. La reunión ha contado también con la participación del director territorial, Gerardo Cuartero.

En este contexto, también ha analizado la situación económica de Castilla y León y del conjunto del país, así como el escenario internacional, marcado por la incertidumbre derivada de la actual situación geopolítica. Por su parte, Gerardo Cuartero ha compartido con los miembros del Consejo los principales datos de actividad de la entidad en la Comunidad correspondientes al cierre del ejercicio 2025.

Durante su intervención, ha repasado la evolución del negocio en la región y el posicionamiento de CaixaBank en el territorio, así como el trabajo que la entidad desarrolla para acompañar a empresas, autónomos y familias y contribuir al desarrollo económico y social de Castilla y León.

El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León está integrado por profesionales y empresarios de reconocido prestigio que asesoran a la entidad sobre la evolución económica de la región y sus perspectivas de desarrollo. Este órgano consultivo permite a CaixaBank mantener un contacto directo con el tejido empresarial y recoger una visión cualificada sobre la realidad económica de la Comunidad.

Los miembros del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León son Tomás Pascual, presidente del Grupo Pascual; Fernando Andrés, consejero delegado del Grupo Ureta; Bibiana Nicolás Correa, presidenta del Grupo Nicolás Correa; Miguel Ángel Benavente, CEO de Casple; José Manuel Temiño, consejero asesor del Grupo Antolín; Juan Manuel González Serna, presidente de Tuero Medioambiente y vicepresidente de Iberdrola; Rocío Hervella, consejera delegada del Grupo Prosol; Gerardo Gutiérrez, presidente del Gutinver; Verónica Pascual, presidenta de la Fundación Asti; María Eugenia Clemente, directora general de Alestis Aerospace; Pedro Palomo, presidente de Octaviano Palomo; Pedro Ruiz, CEO Alma de Carrovejas y Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank.