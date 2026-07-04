El Gran Maestro cubano Silvino García reivindica en León el ajedrez como un "símbolo de identidad" de Cuba

El Gran Maestro Silvino García reivindica en León el ajedrez como un símbolo de identidad cubano - TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

LEÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gran Maestro cubano Silvino García ha reivindicado este sábado en León el ajedrez como un "símbolo de identidad" de Cuba durante una conferencia celebrada en el marco del Torneo Magistral Ciudad de León, en la que ha repasado la evolución de este deporte en su país, desde sus orígenes populares hasta convertirse en una "pasión nacional" durante la etapa posrevolucionaria, impulsada por figuras como el Che Guevara y Fidel Castro.

Después del gran José Raúl Capablanca, Silvino es el primer Gran Maestro de su país, una leyenda viva de ese ajedrez cubano que nació en la calle, floreció y se catapultó con el respaldo del gobierno. Hoy, en León, García ha compartido con los asistentes al evento algunas de sus llamativas experiencias vitales.

El conocido divulgador de ajedrez Leontxo García ha presentado al Gran Maestro cubano como una "enciclopedia viviente" que aprendió a jugar al ajedrez en la calle, en la Cuba prerrevolucionaria y que con los años se convirtió en "figura imprescindible" del Olimpo cubano.

Silvino García guarda recuerdos de cómo Ernesto 'El Che' Guevara, amante del ajedrez, decidió importar torneos al estilo de la Unión Soviética, en los que todos los trabajadores podían participar y donde el propio García dio sus primeros pasos en este deporte.

Preguntado también por su ajedrecista predilecto, Silvino no ha mostrado ninguna duda en su elección del ya mencionado Capablanca, compatriota de García, uno de los mayores talentos de todos los tiempos, campeón mundial y mito del ajedrez. "Era modesto, sencillo, colaborador. No se guardaba sus conocimientos, los compartía", ha señalado.

Precisamente los primeros Torneos Capablanca, en la década de 1960, marcaron el punto de partida de ese desarrollo exponencial del ajedrez en la isla. Silvino ha hablado de aquella etapa, en la que se organizaban "infinidad de simultáneas" y había "más de 160 escuelas deportivas".

Asimismo, ha rememorado que 'El Che' Guevara acudía a todos los torneos y se sentaba con la gente a jugar, y ha narrado una de sus anécdotas en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de la Habana de 1966, cuando disputó una partida contra Fidel Castro. "Se equivocó, le propuse tablas y no aceptó. Su deber es ganarme, me dijo", ha contado Silvino.

Aquel día en La Habana, en el que se citaron 11.400 ajedrecistas en unas simultáneas en la Plaza de la Revolución, García conversó con Fidel durante más de una hora sobre ajedrez, una charla en la que el ahora Gran Maestro le sugirió una de sus ideas. "Le propuse impulsar un Concurso de Talentos y él me anunció que pondrían ajedrez en la televisión. Y sigue emitiéndose a día de hoy", ha expresado.

Maestro de ajedrecistas, Silvino ha ofrecido también un consejo a los asistentes. "En ajedrez no hay que calcular, hay que razonar. Es importante aprender a pensar con el instrumento más avanzado que tiene para ello el ser humano: la palabra", ha aseverado.

La conferencia completa del Gran Maestro cubano estará disponible próximamente en el canal oficial de YouTube del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, junto a imágenes históricas de la vida profesional de Silvino García.