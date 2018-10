Más de 100 embarcaciones en el Gran Premio Internacional de piragüismo Ciudad de Valladolid

Actualizado 19/07/2018 14:29:45 CET

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El río Pisuerga acogerá en Valladolid este viernes y este sábado una nueva edición del Gran Premio Internacional de K4 'Ciudad de Valladolid' con cien embarcaciones participantes en un fin de semana en el que también se celebrarán el Memorial Juan Francisco Rodríguez y la II Copa de Selecciones Femeninas en la que competirán ocho equipos nacionales.

El concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, y el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León han presentado este jueves el evento que, como han recordado fuentes municipales, "se ha convertido en referente nacional e internacional de la embarcación más espectacular del piragüismo olímpico".

Las pruebas se celebrarán en el río Pisuerga este viernes, 20 de julio, y el sábado, día 21, en el escenario de la playa de las Moreras, convirtiéndose en "el lugar dónde se concentrará lo mejor del piragüismo, con más de 100 embarcaciones nacionales e internacionales pertenecientes a las selecciones y clubes más destacados de la liga nacional", ha apuntado Bustos.

Además, Valladolid no solo se llenará de palistas durante la competición, ya que la organización ha preparado actividades paralelas para que el público pueda participar e iniciarse en el piragüismo y el SUP ('Stand up paddle') durante toda la mañana del sábado.

También habrá tiempo para el turismo y la gastronomía, con la visita a la Bodega Campo Eliseo para las selecciones participantes.

Asimismo, como antesala del Gran Premio Internacional, se celebrará el Memorial Juan Francisco Rodríguez que este año estrena el nuevo formato de Maratón Corto sobre la distancia de 5.000 metros, una competición aprobada por la Federación Internacional y que será oficial en el Mundial de Maratón de 2019.

La prueba conjuga los elementos del Maratón, en el que los palistas deberán realizar un porteo por vuelta al paso por meta, pero en un circuito reducido que le confiere "mayor dureza y espectacularidad".

El Memorial Juan Francisco Rodríguez se disputará en embarcaciones individuales K1/C1.