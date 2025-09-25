Grande-Marlaska no acudirá a la conciliación tras la demanda del juez Peinado porque no tiene nada de lo que retractarse

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora del Centro penitenciario de Segovia, Esther Movilla, llegan a los actos de celebración de La Merced. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "quien no tiene que retractarse de nada" no debe a ir a ningún sitio a hacerlo y por lo tanto no acudirá al acto de conciliación por la demanda presentad por el juez Juan Carlos Peinado --conocido por dirigir la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez-- en la que les exige que se retracten de las que considera que son acusaciones de prevaricación hacia él.

"Vuelvo a decir que quien no tiene que retractarse de nada, no creo que deba de ir a ningún sitio a retractarse de nada", ha afirmado el ministro del Interior en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias, La Merced, que se ha desarrollado en el Centro Penitenciario de Segovia.

"Yo todo lo que digo lo suelo mantener y lo sigo manteniendo", ha añadido el ministro, quien considera que en una democracia "lo importante y lo relevante" es que cada uno pueda "analizar, reflexionar" sobre determinadas circunstancias que hacen referencia a los distintos poderes del estado, "con respeto, pero con convicción, con seriedad y con la reflexión necesaria".

En este sentido, ha agregado que "críticas o reflexiones" también pueden "medir el termómetro de una democracia", algo que ha aclarado que le "preocupa bastante".

Por otro lado, el ministro del Interior se ha referido a la decisión que precisamente el magistrado ha tomado de transformar las diligencias de investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

A este respecto, Grande-Marlaska ha asegurado que ante "la verdad" no importa si quien juzgue sea un tribunal de jueces profesionales o es un jurado popular y ha insistido en que tanto en el caso de la mujer de Pedro Sánchez como de su entorno familiar cree "absolutamente" en la ausencia de la comisión delitos.

Así, cree "en la inocencia tanto de la mujer como del hermano y del entorno familiar del presidente del Gobierno", aunque ha expresado el "respeto" a las resoluciones judiciales. "Pero es un convencimiento absolutamente pleno y basado en hechos", ha zanjado.