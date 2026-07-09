La gratuidad de la primera matrícula universitaria en CyL se podrá solicitar en septiembre

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VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 9 de julio, la Orden de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado universitario en la Comunidad de Castilla y León.

La Consejería ha avanzado este jueves que la previsión es que la convocatoria se publique a primeros del mes de septiembre con el plazo de presentación de solicitudes que estará abierto hasta el mes de octubre.

Por su parte, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Una vez concedida la ayuda, se procederá a abonar el importe directamente a favor de la persona beneficiaria mediante transferencia bancaria.

Como requisito para ser beneficiario, además de los generales para toda subvención (estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o no estar incurso en situaciones que impidan acceder a la condición de beneficiario), se exigirá estar empadronado en un municipio de Castilla y León.

La Consejería ha explicado que la actividad subvencionable consistirá en la formalización y pago de una matrícula universitaria de primer curso de grado o, en su caso, de primer curso de alguna modalidad de doble grado en alguna de las universidades públicas de Castilla y León, "siempre que se trate de la matrícula por la que se acceda por primera vez a cursar estudios universitarios oficiales".