Greenpeace documenta desde el aire las zonas quemadas por los incendios en Toledo, Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara

El Tiemblo, Avila. Incendio de Burgohondo. Greenpeace ha documentado, con im genes exclusivas desde el aire, las zonas quemadas por los incendios en Toledo, Madrid, çvila, Segovia y Guadalajara - GREENPEACE

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha documentado con imágenes aéreas inéditas la magnitud de los incendios forestales registrados este verano en Toledo, Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, que, según datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), han arrasado 107.041 hectáreas, el 59,46 por ciento de la superficie quemada en España hasta la fecha.

La organización ecologista ha reclamado un cambio de paradigma en la lucha contra los incendios, con mayor inversión en prevención y gestión forestal.

Las fotografías, tomadas desde una avioneta por el fotógrafo Pedro Armestre, muestran las zonas afectadas por los incendios de Brieva (Segovia), Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) y La Mierla (Guadalajara).

Entre ellos destacan los de Burgohondo, con 44.447 hectáreas calcinadas, y La Mierla, con 32.100, considerados los dos mayores incendios del año.

Las imágenes reflejan el impacto sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000, como el Valle de Iruelas y el Castañar de El Tiemblo, además de zonas urbanizadas, explotaciones agrícolas y ganaderas y negocios afectados por las llamas.

La organización ha advertido también del riesgo que afrontan las cuencas hidrográficas tras los incendios, al prever que las próximas lluvias arrastren tierra y cenizas hacia ríos y embalses, lo que podría comprometer el abastecimiento de agua y dañar los ecosistemas acuáticos.

Por ello, ha urgido a destinar recursos para construir diques de retención en las laderas quemadas y minimizar esos arrastres.

Asimismo, Greenpeace ha señalado que el fuego ha evidenciado la vulnerabilidad de numerosas urbanizaciones del suroeste de Madrid y ha cuestionado el cumplimiento o la eficacia de los planes de emergencia y autoprotección obligatorios en la interfaz urbano-forestal.

Su portavoz de la campaña de Bosques, Miguel Ángel Soto, ha defendido un gran acuerdo político y social que permita impulsar reformas y medidas estables para reducir el riesgo de grandes incendios.

La organización ha recordado que los incendios registrados este verano han causado la muerte de quince personas y han obligado a desalojar o confinar a más de 100.000 en Ávila y Madrid.

En este contexto, ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas una estrategia centrada en la prevención, una inversión anual de al menos 1.000 millones de euros para la gestión forestal, el refuerzo de los dispositivos de prevención y extinción y una mayor dotación de medios para investigar las causas de los incendios, al tiempo que ha insistido en que el cambio climático y las sucesivas olas de calor favorecen la aparición de incendios de alta intensidad "fuera de la capacidad de extinción".