Un grupo de 60 canarios viajará a Segovia para conmemorar tres décadas de lazos institucionales entre ambos territorios

SEGOVIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Segovia recibirá la próxima semana a un grupo de 60 personas procedentes de Gran Canaria para conmemorar los 30 años del hermanamiento entre los ayuntamientos de Segovia y San Bartolomé de Tirajana, así como el décimo aniversario del acuerdo entre la Diputación de Segovia y el Cabildo de Gran Canaria.

Los visitantes llegarán el domingo 19 de abril y permanecerán en la provincia hasta el domingo 26 de abril.

Hace 40 años, la Asociación Cultural y Deportiva Andariegos Segovianos y la Asociación Barman Aborigen de Canarias comenzaron a tejer una relación que, con el tiempo, se plasmó en los hermanamientos oficiales. Todo empezó cuando un grupo de camareros canarios viajó a Segovia para participar en un concurso de coctelería organizado por la Asociación de Camareros local y durante su estancia "surgió la idea de hacer una Marcha andando entre Madrid y Segovia", ha explicado el presidente de los Andariegos Segovianos, Francisco García Borregón.

La iniciativa cuajó y los segovianos correspondieron la visita desplazándose a Gran Canaria para participar en la Marcha entre Las Palmas y Maspalomas, un recorrido de 85 kilómetros que los segovianos ambientaron con cochinillos y judiones. Aquellas marchas a pie entre ciudades se convirtieron en el símbolo de la relación entre los territorios insular y peninsular.

En 1996, los alcaldes de Segovia y San Bartolomé de Tirajana, Ramón Escobar y Juan Santana Quintana respectivamente, formalizaron el hermanamiento entre ambos municipios. Diez años después, en 2015, el acuerdo se amplió al conjunto de la isla y de la provincia, cuando el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, rubricaron un nuevo hermanamiento institucional.

Para conmemorar estas efemérides, el programa de la semana incluye un Festival Folklórico en el Teatro Juan Bravo y una exposición en el patio de columnas del Palacio Provincial, actos que también servirán para recordar los cuarenta años de relaciones entre las dos asociaciones originales.

El grupo canario tendrá la oportunidad de recorrer distintos rincones de la provincia y disfrutar de su gastronomía, en lo que supone la devolución de la visita que los segovianos realizaron a Gran Canaria el pasado mes de noviembre.

La agenda contempla una parada el lunes 20 de abril en El Espinar, donde el alcalde Javier Figueredo recibirá a los visitantes. Al día siguiente, el martes 21, realizarán el tradicional recorrido por los valles del Eresma y el Clamores en la capital segoviana, con visita al Santuario de la Fuencisla. A lo largo de la semana, el grupo será recibido por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y por el alcalde de Segovia, José Mazarías.