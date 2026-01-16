El grupo Carreras muestra su visión "a largo plazo" en Valladolid con nuevas instalaciones de 14.500 metros cuadrados

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (en el centro), junto al presidente de la Cámara de Valladolid y representantes de Carreras Grupo Logístico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carreras Grupo Logístico ha inaugurado este viernes sus nuevas instalaciones en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, con una superficie construida de 14.500 metros cuadrados y donde trabajarán "entre 70 y 80" empleados, con lo que sus directivos destacan la visión "a largo plazo" en un centro que consideran "importante" en su red.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado este viernes en la inauguración, donde ha acompañado al consejero de Carreras Grupo Logístico, Ricardo Carreras; y al delegado del grupo en Valladolid, José Sanz. También ha estado presente el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana.

La nueva nave a la que Carreras Grupo Logístico traslada su actividad se encuentra situada en una parcela de 20.000 metros cuadrados entre las calles Nitrógeno y Helio del polígono de San Cristóbal, cuenta con una superficie construida de 14.500 metros, una capacidad en su muelle de carga para 23 camiones y la previsión de que trabajan en ella "entre 70 y 80" personas, según ha apuntado el alcalde de la ciudad.

Ricardo Carreras ha destacado que estas instalaciones, que son propiedad de la compañía zaragozana, muestran que su presencia en un "centro importante como Valladolid" es con visión "a largo plazo". "Estamos aquí para quedarnos", ha aseverado.

El consejero ha destacado, además de las amplias dimensiones de la nueva planta, su "sostenibilidad" ya que es "todo lo ecológica que puede ser" y que está diseñada "a prueba de apagones", pues en el caso de que se repitiera una situación como el gran apagón de abril de 2025, esta nave podría funcionar de manera autónoma gracias a su instalación de energía solar, con un generador con capacidad de hasta 1 megavatio, y baterías de litio.

Asimismo, Carreras y el delegado del grupo en Valladolid, han incidido en que la nave se ha planteado "pensando en la distribución de los vinos y alimentos de gran calidad" que existen en esta provincia y en Castilla y León, ya que su diseño, sobre todo en términos de aislamiento, está pensado para productos de alimentación.

La nave posee capacidad para gestionar el almacenaje y manipulación de mercancía en tres temperaturas: ambiente, controlada (de 14 a 18 grados centígrados) y refrigerada (de 2 a 6 grados). Así, dispone de tres sectores de almacenamiento y expedición.

La empresa contará con una flota de 15 camiones propios en Valladolid, que se amplían puntualmente mediante la participación de "colaboradores", y ocho líneas de conexión con otros centros del grupo.

Ricardo Carreras ha incidido en que el Grupo, una empresa familiar de tercera generación, mantiene la política de no aportar dividendos, por lo que todos los beneficios que genera se reinvierten en la actividad de la compañía. Por ello, ha explicado, pueden realizar una mayor inversión en vehículos y en naves como la que se ha inaugurado este viernes, si bien sus responsables no dan cifras sobre el coste de la instalación "por prudencia".

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha subrayado que Carreras ha "acertado al estar aquí", en Valladolid, "tanto en la parte más concreta como en la más ambiciosa". Así se ha referido el alcalde, en primer término, a su ubicación concreta en el polígono de San Cristóbal, y en segundo a su presencia en Valladolid como "nodo logístico en el Corredor Atlántico".

NOVEDADES EN EL POLÍGONO

En cuanto a este área industrial, a la que el alcalde ha definido como "la más importante que hay en toda Castilla y León", ha avanzado que "en un mes" comenzarán las obras del nuevo aparcamiento para camiones en la calle Topacio, que asegura que estará concluido a finales de 2026, con una inversión de en torno a los 700.000 euros y capacidad pata 66 vehículos.

Asimismo, "a lo largo del presente año" se desarrollará la actuación del centro de tratamiento de residuos no peligroso "muy demandado por los empresarios", con una inversión de 1,6 millones de euros.

Carnero ha sumado a ello otras actuaciones en términos de movilidad como el carril bici que discurre por las dos arterias principales del polígono, que se inaugurará también "en breve", y la reparación y ensanchamiento de un camino que permite conectar zonas industriales de La Cistérniga y Valladolid e incluso llegar a Laguna de Duero.

En cuanto a "lo macro", Carnero ha incidido en la definición de Valladolid como "nudo logístico" dentro del Corredor Atlántico y a un proyecto importante de futuro como el 'Hub' logístico y agroalimentario en el que se trabaja desde el anterior mandato municipal y para el cual recuerda que se ha encargado el diseño de un Plan Director.

El alcalde ha apuntado que esa "hoja de ruta" para el 'Hub' estará listo "a finales de este año", pese a que el pasado verano se aseguró que estaría terminado "en los primeros meses" de 2026.

Todo ello, ha recordado Carnero, está embarcado en el "ambicioso" proyecto Valladolid Now como "oficina de atracción y consolidación de inversiones", en la que trabaja el Ayuntamiento junto a CEOE y la Cámara de Comercio.

El presidente de esta última entidad, Víctor Caramanzana, ha dado la bienvenida también a esta nueva instalación logísitca de Carreras y ha invitado al grupo a formar parte del Club Cámara. Asimismo, ha señalado los "retos" que viven a su juicio tanto este sector como otros, en relación a la "falta de mano de obra".

Por ello, ha incidido en la importancia de la formación y que las propias empresas participen en el fomento del talento. Así, ha destacado que la Cámara ha puesto en marcha con la colaboración de empresas vallisoletanas, incluida la propia Grupo Carreras, un Grado Superior de Transporte y Logística.