El grupo Hapenning ofrece mañana el espectáculo musical 'Único' en el Teatro Liceo de Salamanca

Imagen de recurso del espectaculo teatral 'Único' de la compañía Happening. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acoge este domingo 'Único', un espectáculo de la compañía Happening en el que la música y la narración se entrelazan de manera "creativa".

Este grupo ha desarrollado un formato que no solo entretiene, sino que también educa y fomenta la participación activa de los asistentes, ya que los niños y sus familias son parte integral del show, lo que lo convierte en una "experiencia memorable, divertida y compartida", según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En 'Único' se entremezclan grandes éxitos de la banda como 'Vivan las manos de colores' o 'Lo importante es intentarlo' o con canciones de nueva creación como 'Alto el fuego', 'Aviones de papel' o 'Único', tema que da nombre al espectáculo.

Estas melodías están diseñadas para captar la atención de los más pequeños, con letras que "estimulan la imaginación y promueven valores positivos como el esfuerzo, la confianza, la amistad, el compañerismo, la igualdad o el respeto".

Con un amplio abanico de "ritmos pegadizos", Happening ha creado un show en el que se "viaja en el tiempo" a través del rock, el funky, el ska o incluso el dance y los estilos más urbanos, todos ellos géneros musicales muy cercanos tanto a niños como a mayores.

Una de las características más destacadas del espectáculo es su "enfoque interactivo", ya que a lo largo del espectáculo "los niños son invitados a participar en diversas actividades, desde cantar y bailar hasta interactuar con los personajes y la música".

'Único' es una experiencia que "resalta la magia de la música y la importancia de compartir momentos especiales en familia", cuyas entradas están a la venta por seis euros en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org.