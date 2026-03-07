El grupo Hapenning ofrece mañana el espectáculo musical 'Único' en el Teatro Liceo de Salamanca

Imagen de recurso del espectaculo teatral 'Único' de la compañía Happening.
Imagen de recurso del espectaculo teatral 'Único' de la compañía Happening. - AYTO SALAMANCA
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 11:30
SALAMANCA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acoge este domingo 'Único', un espectáculo de la compañía Happening en el que la música y la narración se entrelazan de manera "creativa".

Este grupo ha desarrollado un formato que no solo entretiene, sino que también educa y fomenta la participación activa de los asistentes, ya que los niños y sus familias son parte integral del show, lo que lo convierte en una "experiencia memorable, divertida y compartida", según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En 'Único' se entremezclan grandes éxitos de la banda como 'Vivan las manos de colores' o 'Lo importante es intentarlo' o con canciones de nueva creación como 'Alto el fuego', 'Aviones de papel' o 'Único', tema que da nombre al espectáculo.

Estas melodías están diseñadas para captar la atención de los más pequeños, con letras que "estimulan la imaginación y promueven valores positivos como el esfuerzo, la confianza, la amistad, el compañerismo, la igualdad o el respeto".

Con un amplio abanico de "ritmos pegadizos", Happening ha creado un show en el que se "viaja en el tiempo" a través del rock, el funky, el ska o incluso el dance y los estilos más urbanos, todos ellos géneros musicales muy cercanos tanto a niños como a mayores.

Una de las características más destacadas del espectáculo es su "enfoque interactivo", ya que a lo largo del espectáculo "los niños son invitados a participar en diversas actividades, desde cantar y bailar hasta interactuar con los personajes y la música".

'Único' es una experiencia que "resalta la magia de la música y la importancia de compartir momentos especiales en familia", cuyas entradas están a la venta por seis euros en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org.

