El Grupo Mixto se constituye en las Cortes con Gallego (UPL) como portavoz

Archivo - El procurador, Luis Mariano Santos, y nueva portavoz del Grupo Mixto en las Cortes Castilla y León, Alicia Gallego - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado este lunes el Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León con la secretaria general de los leonesistas, Alicia Gallego, como portavoz y con el objetivo de que la legislatura eche a andar de forma "urgente".

Así, el Grupo Mixto se ha conformado con ha conformado con los tres procuradores de UPL, Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa Quintanilla, a los que se han unido el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, y el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha asumido la Portavocía del grupo, tras lo que ha reiterado la intención de contar con un grupo "cohesionado" en el que todos los componentes tengan participación y ha reclamado celeridad a la Mesa de las Cortes para evitar que el registro del grupo sirva como "excusa" para retrasar la actividad parlamentaria.

La portavoz leonesista ha advertido de que la Comunidad acumula "casi medio año" sin actividad legislativa y ha demandado que se deje a un lado el "vodevil habitual" para comenzar a funcionar. En este sentido, ha subrayado que es de "vital importancia" contar de forma urgente con la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, una iniciativa que UPL volverá a promover para evitar que se repitan "desastres" como los incendios del pasado verano.

Gallego ha incidido también en la necesidad de disponer de unos nuevos Presupuestos tras varios años de un Gobierno de la Junta al que ha calificado de "incapaz" de llegar a acuerdos. "No podemos esperar mucha variación a lo que llevamos padeciendo tras casi 40 años de gobiernos sucesivos del PP a espaldas de las necesidades de León, Zamora y Salamanca", ha sentenciado la líder de UPL.

Finalmente, la representante leonesista ha señalado que es necesario tomar medidas ante la despoblación y los problemas de los jóvenes en vivienda, educación y sanidad. No obstante, ha precisado que no mantiene "muchas esperanzas" en que la coalición entre el Partido Popular y Vox sea la solución a estas cuestiones.