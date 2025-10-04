El grupo Orca gana el VI Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo salmantino Orca ha sido el ganador del VI Concurso Municipal de Bandas, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, en el que Candela Martín ha quedado en segunda posición seguida de la banda Kuna.

La final de este certamen tuvo lugar el viernes en la Sala B, donde se hizo entrega a Orca del premio, que incluye la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un máximo de diez temas, un concierto dentro del programa de ferias de 2026, un concierto de promoción del disco, una sesión fotográfica de estudio y la grabación de un videoclip.

Orca nace en Salamanca en 2023, fruto de la conexión entre un grupo de amigos que comparten un mismo interés vital, formar un proyecto musical estable, basado en la composición e interpretación de temas propios.

En este viaje musical de los últimos meses, la banda ha ido evolucionando y ha conseguido encontrar un sonido ecléctico, con el que se estreno en la mítica sala madrileña Funhouse el pasado noviembre, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Actualmente, Orca, formado por Anna Hridnieva (voz), Jesús Boyero (teclado), María Alejandra Delgado (guitarra), Manuel García (batería) y Susana Alonso (trompeta), ofrece un espectáculo que apuesta por la fusión musical entre los ritmos funk, el pop noventero o el soul más clásico, y que busca abrazar un futuro compositivo libre de etiquetas en el que poder explorar nuevas sonoridades.

Por su parte, Candela Martín, que en segundo lugar obtiene la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un mínimo de cinco y un máximo de diez temas, es una cantautora cuya música se caracteriza por la composición propia, con letras en castellano y una estética alineada con la tradición de la canción de autor española.

A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas del mismo estilo, como el cantautor Jorge Marazu, además de ofrecer conciertos junto a diversas agrupaciones corales, lo que ha enriquecido su experiencia y enfoque musical.

La banda incluye batería, dos guitarras, voz principal, armonías y percusiones menores, principalmente instrumentos de la tradición del folklore como el pandero cuadrado, u otros como kas kas, shakers o morteros.

Por otro lado, Kuna, que tendrá la oportunidad de realizar la grabación, mezcla y mastering de un EP en Arcane Planet Studios integrado por un mínimo de dos y un máximo de cinco temas, es una banda formada en 2023 por cuatro músicos salmantinos que hacen música electrónica-rock. Actualmente, se encuentran en proceso de grabación de su primer disco.

El concurso también ha entregado un cuarto premio, a Nadea Levinscaia, cantante y compositora moldava que reside en Salamanca. Su música tiene influencias del indie español, de clásicos como Sinatra y de artistas rusos y rumanos.

El jurado ha estado formado por José Luis Barba y Rubén Tostado, en representación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y Javier Rubio, David Gómez y Juan José Rodríguez como expertos vinculados al sector artístico, musical y cultural de la ciudad de Salamanca.

Las cuatro bandas finalistas han obtenido, además, tres días de estudio de grabación en Arcane Planet para producir el tema que elijan.