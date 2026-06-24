El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria reclama información sobre la posible comunicación previa al registro

Un agente sale del Ayuntamiento de Soria. - Concha Ortega - Europa Press

SORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha registrado una solicitud de información para que el equipo de gobierno del PSOE explique "qué ocurrió en las horas previas al registro judicial practicado ayer en el Ayuntamiento de Soria" y ha asegurado que tras la Junta de Portavoces celebrada este miércoles saben que el Consistorio "habría recibido una comunicación" este lunes que informaba de que se iba a practicar un registro en dependencias municipales.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Popular señala que esa comunicación se "habría recibido" a las 13.00 horas del lunes y por ello creen que "hay preguntas que deben responderse con claridad", entre ellas "quién hizo esa comunicación, quién la recibió, por qué vía se produjo, quién autorizó el acceso al Ayuntamiento y qué personas conocían previamente lo que iba a suceder".

"No estamos pidiendo nada que afecte al secreto de las diligencias judiciales", ha señalado el PP, que ha incidido también en que respeta el trabajo de la Justicia, "los tiempos de la investigación y la presunción de inocencia".

"Pero una cosa es no interferir en la actuación judicial y otra muy distinta es que el equipo de gobierno deba facilitar la información administrativa que se le solicita", han recalcado.

Para los 'populares' sorianos "lo ocurrido es lo suficientemente relevante como para que no baste con explicaciones verbales en una Junta de Portavoces", y consideran que "tiene que haber documentación", de modo que reclaman "claridad" y acceso a esa información por parte de los grupos municipales.

Por ello, han explicado, han registrado la solicitud formal que hacen pública en el comunicado. "Queremos que los sorianos sepan exactamente qué hemos pedido y que el equipo de gobierno responda por escrito, con rigor y dentro de los límites que marque la autoridad judicial", han incidido.

El Grupo Popular ha defendido que "no se trata de cuestionar la colaboración del Ayuntamiento con la Justicia" sino de que el Ayuntamiento "también debe cumplir con su obligación de transparencia hacia la Corporación".

"Si hubo una comunicación previa, si se autorizó el acceso y si hubo responsables municipales que conocieron la actuación antes de producirse, esa información debe constar y debe facilitarse", han reiterado.

"Los sorianos merecen explicaciones claras. Y el Partido Popular va a exigir que se faciliten por escrito", han finalizado.