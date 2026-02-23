El Grupo de Rescate y Salvamento auxilia a un montañero tras una caída en Navalperal de Tormes (Ávila). - 112 CYL

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este mañana el rescate de un montañero herido tras sufrir una caída con deslizamiento de unos 200 metros en la Portilla del Crampón, en Navalperal de Tormes (Ávila).

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió la llamada a las 10.09 horas en la que se solicitaba asistencia para el montañero hasta el que había podido acceder uno de sus tres acompañantes. Comunicaban que el herido se hallaba consciente, contusionado, con abrasiones y signos de hipotermia tras la aparatosa caída.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente un multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, con la tarea de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 112 avisaba del incidente a la Guardia Civil Cos de Ávila y a los Bomberos de Ávila.

Una vez en el lugar, el helicóptero de rescate realizaba una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra de los rescatadores, uno de ellos enfermera. A continuación, el equipo de rescate ha prestado una primera atención al herido, tratando la hipotermia y laceraciones en brazos y piernas.

Seguidamente, se procedía a su izado hasta el helicóptero de rescate, con una maniobra de grúa con triángulo de evacuación, acompañado por la enfermera rescatadora.

Desde allí, el helicóptero ha volado hasta el punto de traspaso acordado con Emergencias Sanitarias - Sacyl, en la helisuperficie de Hoyos del Espino, donde les esperaba una ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Sacyl.

Tras ser atendido por el personal sanitario, el herido, un varón de 22 años, ha sido trasladado en la ambulancia al Centro de Salud de Navarredonda de Gredos.