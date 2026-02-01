El grupo vallisoletano 'Dos Orillas' vuelve al Zorrilla de Valladolid con su espectáculo 'Enhumorados', el 14 de febrero

Los integrantes del grupo 'Dos Orillas?. - DOS ORILLAS

VALLADOLID 1 Feb. (EUROPA PRESS - 9

El grupo vallisoletano 'Dos Orillas' regresa al Teatro Zorrilla de Valladolid el próximo 13 de febrero a las 20:30 horas para celebrar San Valentín con su nuevo espectáculo 'Enhumorados', una propuesta pensada para disfrutar "en pareja o con quien uno quiera".

Sobre el escenario, 25 cantantes e instrumentistas darán vida a un espectáculo "lleno de música, humor y emoción" ya que, además, este año, 'Dos Orillas' celebra sus quince años sobre los escenarios, y lo hará "a lo grande".

Así, será fiel a su esencia y combinará música y humor, y, en este caso "con muchísimo amor", en un espectáculo especialmente diseñado para una fecha tan señalada como San Valentín.

El público podrá disfrutar de un recorrido por la banda sonora de toda una vida, con versiones de los grandes éxitos en español de ayer, de hoy y de siempre.

Desde Mecano a Nena Daconte, pasando por Miguel Bosé o Mocedades, en un espectáculo para el que las entradas se puede adquirir en taquilla o a través de https://www.teatrozorrilla.es/obras/13-de-febreroenhumorados...