Levitants presenta '¿Qué arderá mañana?', nuevo disco gestado en 'reclusión' y grabado en Granada

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical vallisoletano Levitants presenta su nuevo álbum titulado '¿Qué arderá mañana?', un proyecto de 48 minutos de duración que constituye su quinto disco, su tercer LP y el primero que realizan íntegramente en castellano. La formación ha anunciado asimismo que pondrá en marcha este otoño una gira de presentación por diferentes ciudades españolas para la que ya se han puesto a la venta las entradas.

La obra se ha gestado tras un periodo de 'reclusión' voluntaria, iniciándose los primeros pasos en enero de 2025 mediante sesiones de preproducción semanales con guitarra acústica y voz. Tras componer 14 canciones en un retiro en Almería, la banda seleccionó 11 temas para entrarlos a grabar el 1 de agosto de 2025 en el estudio La Mina, ubicado en Granada, bajo el control técnico de Raúl Pérez y con masterización a cargo de Mario G. Alberni en Kadifornia.

La producción del álbum ha corrido a cargo de Javier Vielba, quien ha acompañado al grupo durante todo el proceso para aportar un sonido dinámico mediante un trabajo detallado. Durante la grabación, las bases rítmicas se registraron en directo en una misma sala, mientras que las voces, sintetizadores y percusiones se añadieron posteriormente, incluyendo además grabaciones adicionales realizadas en Valladolid y en Madrid.

El trabajo discográfico cuenta con la participación de colaboradores como el coro gospel formado por Cabeza de Gallo y Rocío Torío, guitarras adicionales de Rubén Marrón, percusiones de Guille Aragón para el tema 'Vamos a bailar', así como percusiones de orquesta a cargo de María Arranz y la intervención de un coro infantil de la escuela Planísimo en la canción 'NNNV'.

En la propuesta conviven diversos estilos musicales como el post-punk en 'Alta tendencia', el krautrock en 'Fondo de pantalla', el brit-hop con melodías andalusíes en 'Muerte a la española', el rock pesado en 'Pechocuchillo', la psicodelia en 'La cena', el synthpop en 'Las cosas importantes', el britpop en 'Vamos a bailar' y la melancolía grunge en cortes como 'Un volcán' o 'Señales'.