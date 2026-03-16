La Guardia Civil aprehende cinco kilos de picadura de tabaco de contrabando en tres envíos postales

Picadura de tabaco aprehendida en envíos postales en Valladolid. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha intervenido tres envíos postales de paquetería que contenían un total de cinco kilogramos de picadura de tabaco en el marco de un dispositivo específico orientado a combatir el contrabando y su distribución a través de plataformas de compraventa y servicios de mensajería.

La actuación se desarrolló durante varias inspecciones realizadas en distintas empresas de paquetería de la provincia, unos controles que se llevan a cabo de manera periódica con el fin de detectar mercancías que puedan vulnerar la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, especialmente aquellas que se comercializan al margen de los canales legalmente establecidos.

Durante dichas inspecciones, los agentes localizaron tres paquetes que levantaron sospechas por su contenido y características de envío. Tras un examen más detallado, se comprobó que la mercancía no cumplía los requisitos legales exigidos para su transporte y comercialización.

Posteriormente, y tras diversas gestiones de investigación, la Guardia Civil logró identificar al remitente, lo que permitió proceder a la aprehensión de los paquetes y a la formulación de las correspondientes denuncias administrativas.

La picadura de tabaco, al estar catalogada como una de las denominadas labores del tabaco, constituye un producto estancado. Su producción y comercialización irregular vulneran tanto la normativa de Impuestos Especiales como la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y genera un perjuicio económico para la Hacienda Pública y afecta al correcto funcionamiento del mercado regulado.

La Guardia Civil ha recordado que el comercio ilícito de tabaco, además de su impacto fiscal, fomenta la competencia desleal y puede suponer riesgos para los consumidores, al no garantizarse la trazabilidad ni las condiciones sanitarias del producto.

Por este motivo, ha señalado que continuará reforzando las labores de vigilancia y control en los canales de distribución más utilizados para este tipo de prácticas, especialmente en el ámbito del comercio electrónico y la paquetería.