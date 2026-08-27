La Guardia Civil asiste a dos montañeros que pernoctaron enriscados en el Pico Almanzor, en Ávila

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila ha intervenido para asistir y asegurar el regreso a un refugio, en la mañana de este jueves, de dos montañeros que habían quedado enriscados en la vertiente sur del Pico Almanzor, en la sierra abulense de Gredos, donde tuvieron que pernoctar la pasada noche.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila tuvo conocimiento en torno a las 18.43 horas de este miércoles de que dos montañeros que se habían quedado enriscados en la vertiente sur del Pico Almanzor.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, activó de inmediato al Greim de El Barco de Ávila, que inició un dispositivo de búsqueda a pie al encuentro de dichos montañeros que no habían conseguido llegar al refugio Elola, en un momento de condiciones meteorológicas de niebla y viento intenso.

Cerca del ocaso, se pudo contactar telefónicamente con los montañeros extraviados y comprobar que se encontraban ilesos, que disponían de alimentos y ropa para pernoctar y finalmente, a primera hora de la mañana, los efectivos consiguieron encontrarse con ellos y aseguraron su descenso hasta el refugio.

Las condiciones meteorológicas impidieron la aproximación del helicóptero de rescate del Servicio Aéreo de la Guardia Civil en Torrejón de Ardoz (Madrid).

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