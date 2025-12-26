Guardia Civil de Burgos detiene a 2 personas que se hacían pasar por agentes para cometer estafas en todo el país

Un agente de la Guardia Civil durante la investigación. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a dos personas, de 47 y 53 años de edad, como presuntas autoras de varios delitos de estafa cometidos por todo el país, al hacerse pasar por agentes de la Benemérita con la finalidad de engañar a pequeños negocios para que aportaran una cantidad económica a cambio de publicidad.

Los hechos se conocieron el pasado mes de octubre cuando se presentaron tres denuncias con el mismo 'modus operandi' ya que en todas ellas se usaba el mismo plan por parte de los detenidos.

Las víctimas, vecinas de un mismo puelo de La Bureba, explicaron que habían recibido una llamada telefónica al comercio donde trabajaban, de alguien que se identificáó como un guardia civil destinado en el Puesto de la localidad.

El supuesto agente explicaba que estaban organizando una prueba o competición ciclista a nivel local y que les ofrecía la posibilidad de publicidad como patrocinador en el evento a cambio de una pequeña cantidad económica, ingreso que debían efectuar a través del conocido sistema instantáneo de pagos por Bizum, lo que implicaba la imposibilidad de retorno o anulación de la transferencia.

Si surgían dudas durante las conversaciones de la buena fe o sobre la autenticidad del evento, el falso agente de la Guardia Civil usasba toda clase argucias o pretextos para convencer a los perjudicados.

Los investigadores no sólo obtuvieron los dos números de teléfono empleados para llevar a cabo el engaño también lograron identificar la entidad bancaria y la cuenta a donde se enviaba el dinero obtenido fraudulentamente.

Las pesquisas practicadas han arrojado que tanto estos números telefónicos como sus titulares, están vinculados antes y después con otros muchos hechos similares repartidos por toda la geografía española.

Identificados los presuntos autores -uno de ellos en situación de búsqueda y detención por un Juzgado de Badajoz-, fueron localizados en la provincia de Zamora y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias; ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Briviesca.

La Guardia Civil remarca la importancia de denunciar éste y todo tipo de hechos delictivos; para ello pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio gratuito de alertas para móvil app alertcops.