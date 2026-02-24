La Guardia Civil desmanteló 13 talleres ilegales en la provincia de Salamanca durante 2025

La Guardia Civil desmanteló 13 talleres ilegales en la provincia de Salamanca durante en 2025 - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desmanteló 13 talleres ilegales de reparación de vehículos en la campaña de inspecciones del pasado año 2025 en la provincia de Salamanca.

El operativo de las citadas unidades estuvo dirigido a la inspección y control de talleres dedicados a la reparación de vehículos y a la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental, con el fin de detectar posibles actividades ilícitas.

Los talleres investigados carecían de licencia de apertura, así como de todos los permisos administrativos necesarios en materia de industria y medio ambiente, motivo por el cual se formalizaron un total de 38 denuncias administrativas, tramitadas a los organismos locales y autonómicos competentes, ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Benemérita ha destcado que algunos de sus titulares son reincidentes en el ejercicio de esta actividad ilegal, cambiando sus instalaciones de ubicación.

Precisamente, la Guardia Civil ha subrayado que los talleres irregulares son instalaciones susceptibles de causar daños al medio ambiente o producir molestias y riesgos para las personas o bienes, al alterar las condiciones de salubridad por la carencia de reciclaje de los productos de desecho.

Es práctica frecuente en estos locales ilegales, que los vertidos de los líquidos procedentes de los vehículos, tales como los restos de aceites usados, líquidos hidráulicos, de baterías, pinturas, disolventes, o los derrames de combustible, acaben en el alcantarillado público en lugar de su entrega a un gestor autorizado.