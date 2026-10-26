La Guardia Civil detiene al joven que asaltó en julio el cuartel de Piñel de Abajo (Valladolid)

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Valladolid han detenido al joven que el pasado mes de julio asaltó las instalaciones del Cuartel de Piñel de Abajo, cuando permanecían cerradas al público, y utilizó las transmisiones del Cuerpo, además de revolver las dependencias, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El presunto autor de los hechos, de 23 años y de nacionalidad extranjera, es investigado por delitos de allanamiento de instalaciones militares y de daños en un vehículo oficial, así como por la utilización no autorizada de la emisora de comunicaciones en el acuartelamiento de Piñel.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 21 al 22 de julio, momento en el que el individuo accedió sin autorización al recinto tras saltar la valla perimetral, mientras las dependencias permanecían cerradas al público y un agente descansaba en la vivienda del personal. Una vez dentro, entró en el garaje, fracturó la ventanilla de un automóvil oficial y utilizó las transmisiones del Cuerpo para acceder después a las oficinas y a la zona de denuncias, donde revolvió revuelto diversa documentación y mobiliario.

Tras conocer lo sucedido, el Instituto Armado inició las correspondientes pesquisas en el marco de la denominada operación 'NOT HERE', que ha permitido identificar al presunto autor, residente en la propia localidad. Tras determinar su identidad, los investigadores han comprobado que el sospechoso había abandonado el territorio nacional con destino a su país de origen.

La localización y el arresto del implicado se han producido este mismo lunes, 26 de octubre, una vez que ha regresado a España, instante en el que ha reconocido su participación en los hechos durante las diligencias practicadas por los agentes, que han remitido las actuaciones a la autoridad judicial competente.

La Benemérita recuerda a los ciudadanos que tienen a su disposición el teléfono 062 para comunicar incidencias durante las 24 horas del día los 365 días del año, y ha recomendado el uso de la aplicación ALERTCOPS para contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante emergencias y recibir avisos de seguridad en dispositivos móviles.