La Guardia Civil extenderá a toda España el asistente virtual de seguridad ciudadana Guard-IA

El Acuartelamiento 'El Parque' de la capital leonesa ha acogido la conmemoración del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS

LEÓN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El general de brigada Miguel Sánchez Guerrero, jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, ha manifestado este miércoles que el asistente virtual de seguridad ciudadana Guard-IA, que inicialmente se implantará como proyecto piloto en la Comandancia de Ávila, se extenderá a toda España.

Ello permitirá, según ha explicado, introducir la Inteligencia Artificial (IA) en el servicio diario con el objetivo de que los agentes y centros operativos sean capaces de responder con más eficacia y rapidez a las exigencias actuales de la seguridad ciudadana.

El asistente asesorará y auxiliará a las patrullas de seguridad ciudadana y a los Centros Operativos de Servicios en lo referente a actuaciones, procedimientos o remisión de las novedades.

Los agentes tendrán la opción de consultar una situación concreta al nuevo asistente virtual que estará disponible a través de la aplicación de mensajería instantánea de uso oficial en la Guardia Civil en dispositivos oficiales.

La prueba piloto prevé arrancar mañana y tendrá una duración de 30 días, período tras el que se realizará una encuesta de valoración para comprobar el grado de satisfacción y las propuestas de mejora.

De esta forma, la Benemérita apuesta por las nuevas tecnologías que pueden tener un "impacto positivo" en la eficacia en el servicio, como esperan que sea Guard-IA, un ejemplo del "salto tecnológico" del Cuerpo.

Miguel Sánchez Guerrero se ha referido a esta nueva herramienta en el Acuartelamiento 'El Parque' de la capital leonesa, que ha acogido la conmemoración del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, un acto en el que ha destacado el papel de la Benemérita para atajar la ciberdelincuencia, el fraude en internet, la violencia de género, los delitos de odio y la protección histórica y medioambiental. Además, ha ensalzado la labor de los agentes en la investigación de los incendios forestales.

LLEGAR "HASTA EL ÚLTIMO DE LOS CIUDADANOS"

Asimismo, ha puesto en valor la labor del Cuerpo para intentar llegar "hasta el último de los ciudadanos del pueblo más pequeño" con el fin de que los residentes de las zonas rurales reciban el mismo trato que los que viven en las capitales de provincia.

El acto ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha subrayado el papel de la Guardia Civil en la cohesión territorial, la seguridad pública y la protección de los ciudadanos.

Tanto el delegado del Gobierno como Miguel Sánchez Guerrero han tenido un recuerdo especial durante el transcurso del acto para los agentes fallecidos en acto de servicio, especialmente para los dos guardias civiles fallecidos el pasado día 8 de mayo en aguas de Huelva durante un operativo contra el narcotráfico. "Un país digno no olvida a quienes lo protegieron", ha concluido Nicanor Sen.