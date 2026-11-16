La Guardia Civil incorpora a 27 agentes en prácticas a las unidades de Tráfico de CyL

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León ha incorporado este lunes, 16 de noviembre, a 27 nuevos agentes en prácticas -cinco de ellos mujeres- para "reforzar" la seguridad vial y la movilidad en las carreteras de la Comunidad.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes alumnos efectuarán sus prácticas en unidades de la Agrupación de Tráfico de la Comunidad para vigilar los más de 11.309 kilómetros de la red viaria autonómica y los más de 5.678 de titularidad estatal.

Por provincias, siete agentes desarrollarán su periodo formativo en León, cinco en Valladolid, cuatro en Zamora, tres en Segovia y dos en cada una de las provincias de Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila.

Los nuevos guardias civiles en prácticas pertenecen a la 172ª Promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro 'Duque de Ahumada' y a la 131ª Promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza, y desarrollarán en Castilla y León parte de las 40 semanas que integran su plan de formación.

Durante su permanencia en las unidades de Tráfico, recibirán uniformidad y material específico de la especialidad para desempeñar cometidos de vigilancia de carreteras e investigación de siniestros viales.

Una vez finalizadas las prácticas, podrán solicitar el curso de la especialidad en las modalidades de motoristas o atestados para, tras superarlo, obtener destino en la Agrupación de Tráfico