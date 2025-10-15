La Guardia Civil neutraliza 11 kilogramos de pólvora de mina hallados en la reforma de una vivienda en Burgos

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha neutralizado 11 kilogramos de pólvora de mina hallados en la reforma de una vivienda en la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

El aviso se produjo días atrás, cuando, durante unas labores de reforma en el inmueble, se descubrió una caja de cartón que contenía 11 paquetes de pólvora de mina número 1 -con un peso total de once kilogramos- y un rollo de mecha lenta de seis metros.

Así, desde la Central Operativa de Servicios (COS) se activó de inmediato al Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (GEDEX-NRBQ) de la Comandancia de Burgos, que se desplazó al lugar.

El análisis llevado a cabo por los agentes permitió determinar que los explosivos habían sido elaborados en el año 1959. Debido a su antigüedad y a su mal estado de conservación -lo que aumentaba notablemente su inestabilidad-, los agentes, aplicando todas las medidas preventivas estipuladas, trasladaron los materiales hasta un paraje próximo, donde se llevó a cabo su destrucción controlada, evitando cualquier riesgo para la población.

Este tipo de pólvora, caracterizada por su grano muy grueso, tuvo un uso muy extendido en este país durante los años 60 y 70 en minería y cantería, donde era utilizada específicamente para la fractura de grandes rocas.

En la actualidad, su utilización y almacenamiento en el ámbito particular están prohibidos y resultan altamente peligrosos, especialmente cuando han transcurrido décadas desde su fabricación.

La Guardia Civil ha recordado que, en caso de localizar cualquier tipo de munición y materiales explosivos o sospechosos de serlo, nunca deben manipularse ni trasladarse por medios propios y se debe avisar de inmediato.