La Guardia Civil pone a disposición judicial a 25 personas por estafar 64.500 euros a víctimas de Burgos

Investigación de la Guardia Civil por estafas. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un total de 25 personas, con edades comprendidas entre los 19 y los 51 años, como presuntas autoras, en distinto grado de participación, de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Es el resultado de la explotación de cinco operaciones desarrolladas por el Equipo @ de la Comandancia de Burgos iniciadas todas ellas a raíz de las denuncias presentadas por varias víctimas burgalesas, con las que se ha logrado poner fin a la actividad de una serie de entramados independientes entre sí que, en conjunto, lograron estafar más de 64.500 euros, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

En concreto, en el marco de la Operación Astromelia, los implicados ofertaban electrónicamente vehículos y animales de compañía que nunca llegaban a ser entregados, tras lo que se hacían con el dinero abonado por el comprador mediante su retirada inmediata en cajeros automáticos o su transferencia a otras cuentas, lo que dificultaba así su trazabilidad.

Sin embargo, esto no impidió que los investigadores lograran localizar y poner a disposición judicial a los dos presuntos autores en Girona.

Por su parte, la Operación Eki-Invest-CID reveló una estafa en la que las víctimas eran inducidas, mediante avanzadas técnicas de ingeniería social, a realizar continuas transferencias bancarias bajo la falsa promesa de obtener, en un futuro, elevados beneficios.

Como resultado de esta investigación, dos personas han sido detenidas en Girona y Tarragona, mientras que otras 17, localizadas en distintos puntos de la geografía nacional, han sido puestos a disposición judicial.

OTRAS DETENCIONES

Además, en la Operación Spoobribur, se detectó un fraude basado en el "phising", es decir, la obtención de las credenciales de acceso a la banca digital de las víctimas mediante mensajes en los que suplantaban a una conocida entidad bancaria y se les instaba a acceder a un enlace malicioso. Por estos hechos se ha detenido a una persona en Barcelona y otra ha sido investigada en Madrid.

En cuanto a la Operación Whatnumber, la presunta autora, localizada y puesta a disposición judicial por los agentes en Barcelona, se hacía con el control de las cuentas de Whatsapp de las víctimas para suplantar su identidad y solicitar a sus contactos envíos de dinero mediante bizum bajo falsos pretextos de urgencia.

Finalmente, en la Operación Rebozuelo, las víctimas recibían llamadas telefónicas de una mujer -detenida en Tarragona- que, haciéndose pasar por trabajadora de una conocida empresa de comercio electrónico, les inducía a descargarse una serie de aplicaciones móviles. Tras esto, se llevaban a cabo varios envíos mediante Bizum en la cuenta del perjudicado sin su consentimiento.

Las investigaciones continúan abiertas, en busca de más víctimas y de posibles nuevos implicados, por lo que no se descarta la práctica de próximas detenciones.

La Guardia Civil ha recordado que la ciudadanía puede presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas, daños, hurtos y sustracción de o en el interior de vehículos; así como para los procedimientos administrativos de pérdida, extravío y localización de documentación.