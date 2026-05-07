La Guardia Civil probará en Ávila el proyecto piloto Guard-IA, un asistente virtual de seguridad ciudadana

Presentación del proyecto Guard-IA en Ávila. - GUARDIA CIVIL DE ÁVILA

ÁVILA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil pone en marcha un asistente virtual de seguridad ciudadana denominado Guard-IA, que se implantará como proyecto piloto en la Comandancia de Ávila y se extenderá a otras en caso de funcionar.

Este asistente desarrollado con inteligencia artificial asesorará y auxiliará a las patrullas de seguridad ciudadana y a los Centros Operativos de Servicios en lo referente a actuaciones, procedimientos o remisión de las novedades.

Los agentes tendrán la opción de consultar una situación concreta al nuevo asistente virtual que estará disponible a través de la aplicación de mensajería instantánea de uso oficial en la Guardia Civil en dispositivos oficiales.

La prueba piloto arrancará el próximo jueves 14 de mayo y tendrá una duración de 30 días, período tras el que se realizará una encuesta de valoración para comprobar el grado de satisfacción y las propuestas de mejora.

En función de los resultados se explorará la extensión a más unidades de la Guardia Civil, según ha informado la Guardia Civil de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, la Benemérita apuesta por las nuevas tecnologías que pueden tener un "impacto positivo" en la eficacia en el servicio, como esperan que sea Guard-IA, un ejemplo del "salto tecnológico" del cuerpo tras implementar medidas como la denuncia telemática en la Cibercomandancia.