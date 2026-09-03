La Guardia Civil reforzará su presencia en Laguna de Duero (Valladolid) para garantizar la seguridad durante sus fiestas

Participantes en la Junta Local de Seguridad de Laguna de Duero (Valladolid). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil reforzará su presencia en Laguna de Duero (Valladolid) para garantizar la seguridad en las fiestas patronales de Nuestra Señora del Villar, que se celebran del 4 al 9 de septiembre.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido este jueves junto con el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo de cara a las celebraciones.

Así, la Guardia Civil movilizará efectivos de Seguridad Ciudadana, el equipo Pegaso (dron) y la USECIC de la Comandancia de Valladolid y contará con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil. Además de labores de vigilancia, los agentes de la Agrupación de Tráfico regularán los accesos a la localidad y podrán establecer controles de alcohol y drogas.

La reunión ha servido para definir los riesgos previsibles y las respuestas que serían efectivas para gestionar la emergencia en cada caso, las vías de evacuación sanitaria, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La Junta local de Seguridad ha revisado los escenarios de cada evento, en la Avenida de Madrid, con aforo para 3.900 personas; la Plaza de los Lavaderos, con aforo para 2.500; la carpa municipal en el Real de la Feria, con un aforo de 1.275 personas; y la Plaza Mayor y su entorno, donde pueden caber 2.200.

Además, hay 80 sedes de peñas de fiestas que deben cumplir también un régimen de seguridad y autoprotección. Finalmente, el espectáculo pirotécnico previsto para el 9 de septiembre a las 22.00 horas en el entorno del Lago, con la determinación de las distancias de seguridad y radios de exclusión terrestre y en la lámina de agua del parque, así como de las circunstancias meteorológicas que puedan suponer su suspensión.

PRESENCIA POLICIAL

Toda la plantilla de la Policía Local participará en el dispositivo, con más presencia en los actos de mayor concentración de personas, festejos taurinos, actividades musicales y fuegos artificiales.

Habrá controles para garantizar la seguridad vial y prevenir conductas que puedan poner en riesgo la integridad de los usuarios de la vía pública.

Por su parte, la Policía Local contará con dos drones como medio de apoyo para reforzar la vigilancia y disponer de una mayor capacidad de observación en determinados actos y espacios.

Por otro lado, está prevista la instalación de puntos violetas con personal formado para atender a mujeres que puedan acudir tras una agresión sexual tanto en la Avenida de Madrid, donde se celebran los conciertos, como en el Real de la Feria, coordinados por la Concejalía de Asuntos Sociales.

La Junta local de Seguridad ha analizado también el dispositivo para los espectáculos taurinos previstos, que se concretan en seis encierros urbanos, algunos de ellos nocturnos, en un recorrido cerrado y con doble talanquera, de unos 820 metros entre la Plaza de la Constitución y la plaza de toros; suelta de toros del cajón; capeas; concurso de cortes, novilladas y grand prix.