La Guardia Civil rescata a cuatro montañeros en la Sierra de Gredos, uno de ellos con policontusiones

1114045.1.260.149.20260903132200 ZAPARDIEL DE LA RIBERA (ÁVILA), 3 (EUROPA PRESS) La Guardia Civil ha rescata a cuatro montañeros en las Praderas del Gargantón, en la Sierra de Gredos. - GUARDIA CIVIL

ZAPARDIEL DE LA RIBERA (ÁVILA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro montañeros en las Praderas del Gargantón, en la Sierra de Gredos, uno de los cuales presentaba policontinusiones, tras pasar la noche con ellos en el lugar.

El rescate se inició después de que, en torno a las 22.30 horas de este miércoles, 2 de septiembre, la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila tuviera conocimiento, a través de llamada al 112, del extravío de cuatro montañeros y uno de ellos con poli contusiones, que se encontraban realizando la ruta de 'Las Cinco Praderas' en la Sierra de Gredos.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil se activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila, que inició un dispositivo de búsqueda a pie durante varias horas hasta el encuentro de dichos montañeros en las 'Praderas del Gargantón' (en el término municipal de Zapardiel de la Ribera) a las 3.00 horas de este jueves.

Dado que uno de ellos presentaba policontusiones y que se contaba con la logística adecuada (prendas de abrigo y alimentos), se optó por pernoctar en ese mismo lugar acompañando a los montañeros hasta que a primera hora de la mañana de este jueves se procedió a la evacuación en helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil hasta el helipuerto de El Barco de Ávila y posterior asistencia médica.