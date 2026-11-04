La Guardia Civil sorprende a un hombre con 1.861 peces cuya pesca está prohibida en el río Arlanza en Burgos - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 37 años de edad, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la tenencia no justificada de 1.861 ejemplares de las especies piscícolas bermejuelas, gobios, piscardos, cachos y percasol, extraídos del río supuestamente de manera masiva y no selectiva.

Los hechos se produjeron el pasado mes de junio en un municipio de la comarca burgalesa del Arlanza, cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Covarrubias inspeccionaba el maletero de un vehículo que había sido interceptado previamente en un punto de verificación preventiva para la identificación de personas y automóviles.

Durante el registro, los agentes localizaron un cubo con agua que contenía abundante fauna piscícola de pequeño tamaño, cuyos ejemplares se encontraban mayoritariamente muertos y, en menor medida, agonizantes.

El estado de las agallas, los ojos y las escamas de los peces hizo sospechar a los agentes que acababan de ser extraídos furtivamente de una masa de agua próxima.

Con el apoyo de efectivos del Seprona de la Comandancia de Burgos, se comprobó que todos procedían del río Arlanza, mientras que el único ocupante del vehículo justificó que su destino era servir como cebo vivo para la pesca en el mar.

Junto al cubo también se encontró un rejoncillo, un arte de pesca empleado para mantener vivos los peces, pero que también puede utilizarse ilegalmente para capturarlos de forma indiscriminada.

Este instrumento se coloca en las corrientes para que los ejemplares, atraídos por un cebo, queden atrapados en su interior sin posibilidad de regresar al cauce.

Los peces fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Junta de Castilla y León en Albillos (Burgos), donde se procedió a su recuento e identificación.

El comunicado de la Guardia Civil señala que se contabilizaron 1.860 ejemplares de especies autóctonas y uno de una especie alóctona, la percasol.

Entre las especies autóctonas identificadas figuran piscardos, gobios, cachos y bermejuelas, esta última incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La investigación ha determinado que la extracción se realizó de manera masiva y sin selección de ejemplares.

El informe pericial elaborado por el Grupo de Periciales Ambientales del Seprona ha concluido que la captura de esta cantidad de peces ha alterado gravemente el equilibrio ecológico y ha supuesto un importante daño para el medio natural.

Por estos hechos, el hombre ha sido considerado presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por la extracción masiva y no selectiva de fauna acuática.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias y ha puesto al investigado a disposición del Juzgado de Lerma.