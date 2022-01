Guitarte rechaza el "interés de otros" por "meter" a la España Vaciada en las "disputas de derechas e izquierdas"

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado y líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, Guitarte ha manifestado su enfado por el "interés de otros" de "meter" el movimiento España Vaciada "dentro de las disputas de derechas y de izquierdas".

"Nosotros somos un partido que venimos a resolver los problemas de los ciudadanos", ha asegurado hoy en Medina del Campo donde ha participado en un acto junto a la candidata de España Vaciada Valladolid, Cristina Blanco, según informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Guitarte ha recalcado que el proyecto de la España Vaciada pretende que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital "en sus pueblos o en su comarca". "Que el proyecto de España Vaciada nos implica a todos, a los que sufrimos la despoblación, pero también a las ciudades medianas y pequeñas", ha añadido.

El diputado turolense ha defendido que España Vaciada es el "único" partido político que se plantea un cambio del modelo de desarrollo. "No estamos de acuerdo con este país tan desequilibrado, esta es una situación insostenible", ha dicho.

Guitarte ha insistido que la ideología de la España Vaciada es luchar por el "equilibrio territorial" y que sea una "prioridad" de los gobiernos regionales y nacionales. "Y si el equilibrio es una prioridad la reindustrialización se debería de hacer en las zonas más desequilibradas, más despobladas", ha añadido para insistir en que los fondos europeos son una "oportunidad de desarrollo" que no se puede desaprovechar. "No por ser menos gente tenemos que tener menos derechos o tener servicios de peor calidad", ha añadido.

Por su parte, Cristina Blanco ha asegurado que no sabe si tendra otra oportunidad como ésta de "poner en el mapa" a Medina del Campo y a la zona sur de la provincia, "mi tierra, mi casa".

Blanco ha dicho a decenas de vecinos asistentes que "no hay nadie" que esté hablando y defienda los intereses de estos ciudadanos. "Nuestra voz no es escuchada, y por lo tanto, no les importa lo que decimos, ni lo que pedimos", ha añadido.

La candidata medinense de la España Vaciada Valladolid ha pedido el voto a los vecinos de la zona para que su voz se "escuche" en las Cortes regionales. Ha agradecido su asistencia a Tomás Guitarte y ha reconocido que ha hecho más por su tierra Teruel en estos dos años de legislatura que en las últimas tres décadas.

Blanco también ha pedido ayuda al diputado nacional de Teruel Existe para que le "abra las puertas" en Madrid para que escuchen a los medinenses y poder buscar una utilidad al "abandonado" cuartel Marqués de la Ensenada para que genere empleo, viviendas para los jóvenes, o posibilitar que llegue a Medina alguna de las instituciones descentralizadas del Estado.