Gutiérrez (PP) asegura que el PSOE decidió no apoyar un acuerdo para suspender las multas en la ZBE de Valladolid

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, el 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca, ha asegurado este lunes que el Grupo Municipal Socialista tuvo en el último Pleno, el pasado 30 de marzo, "la oportunidad de sumarse a la iniciativa" del equipo de Gobierno para haber suspendido "desde ese momento" las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero reprocha que decidió no apoyarlo y "hacer un teatrillo".

Así ha definido el concejal del PP las críticas lanzadas este lunes por el Grupo Municipal Socialista a la "inacción" del equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero junto a una serie de propuestas para tratar de resolver la situación creada por la anulación judicial de la ordenanza de la ZBE.

Alberto Gutiérrez ha observado con sorpresa la nota de prensa del PSOE recogida por los medios de comunicación, y ha asegurado que los socialistas tuvieron "una magnífica oportunidad en el Pleno Municipal de haberse sumado a la iniciativa del equipo de Gobierno y haber suspendido desde ese momento, con su voto a favor, las tramitaciones de los expedientes sancionadores".

Cabe recordar que el Grupo Municipal Socialista planteaba vía enmienda una propuesta muy similar en la que instaba al alcalde Carnero a suspender el régimen sancionador, mientras que lo que propuso el propio Gutiérrez Alberca durante el debate fue una "transaccional" para recoger esa propuesta pero como un "acuerdo del Pleno".

El portavoz del PSOE desestimó esta posibilidad y se aprobó finalmente una moción propuesta por PP y Vox para que "se inicien las actuaciones administrativas que correspondan para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de la Ordenanza de Bajas Emisiones, en aplicación de un principio de cautela y prudencia y en su caso, adoptar la decisión administrativa en el sentido que corresponda".

La decisión de no aceptar la enmienda transaccional resulta, a juicio de Gutiérrez Alberca, "hacer un teatrillo, jugar con un cierto populismo y demagogia", por parte del PSOE, un partido que ha recordado que "en su momento ha sido Gobierno de la ciudad y que parece que no quiere volver a serlo nunca".

Así, el concejal señala a los socialistas que en estas cuestiones "hay que ser prudente, estar pendiente de las recomendaciones jurídicas que se plantean ante la posibilidad de un recurso y cuáles son las consecuencias que pudiera tener".