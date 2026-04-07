Gutiérrez (PP) define el proyecto del puente de Poniente como "uno de los más ambiciosos" del mandato

Archivo - El concejal de Tráfico y Movilidad, ALberto Gutiérrez, junto al alcalde, Jesús Julio Carnero, en la rueda de prensa en la que informaron sobre la ampliación del puente de Poniente en julio de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha definido el proyecto de ampliación del puente de Poniente, cuya redacción ha salido a licitación este lunes, como "uno de los más ambiciosos del mandato", que incidirá en uno de los "compromisos" del alcalde, Jesús Julio Carnero, en el sentido de la integración del río Pisuerga en la ciudad.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Gutiérrez Alberca ha valorado la licitación del proyecto ejecutivo de esta actuación, que fue avanzada por el equipo de Gobierno en julio de 2023 y que tras el encargo de un proyecto técnico a una consultora externa se licita a falta de poco más de un año para el final del mandato municipal.

El equipo de Gobierno, ha destacado Gutiérrez Alberca, "ha licitado uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura", el cual ha enmarcado en el proyecto 'Viviendo el Río'.

Se plantea, ha incidido, la integración con "uno de los puentes más emblemáticos, el Puente del Poniente", que considera que va a permitir el tratamiento de gran parte de las riberas del río, en la zona más cercana a este viaducto así como al Puente Mayor, además de la zona de la playa de las Moreras, en su parte baja.

Tras recordar que el pasado año se actuó en el carril bici en la parte superior del parque, ahora con la ampliación del puente, que se prevé que pase de dos a tres carriles de circulación, "va a favorecer la conectividad desde un punto emblemático con los estudios de tráfico correspondientes que nos permitan dar versatilidad, mejorar los itinerarios peatonales, los ciclistas y también la posibilidad de que en el futuro podamos hacer actuaciones en alguno de los otros puentes".

Como ha recordado, el proyecto sale a licitación con un presupuesto de cerca de 200.000 euros y "sin duda será uno de los elementos transformadores de la ciudad".