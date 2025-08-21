Se hacen pasar por mecánicos para arreglar una avería en la calle y estafan 600 euros a la víctima en Valladolid

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado libertad con cargos para dos de los tres hombres que participaron en una estafa en plena calle de Valladolid al pasarse por mecánicos y ofrecerse a solucionar una falsa avería en la rueda del vehículo de la víctima al que 'sacaron' 600 euros.

Los hechos se produjeron el pasado martes por la tarde, cuando los agentes detuvieron a los dos encausados y siguen buscando a un tercero que permanece huido, según informa la subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Fue por la tarde del citado día, cuando la víctima llamó a la policía para informar que había sido víctima de una estafa por parte de tres individuos y los estaba siguiendo.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con el varón que relató a los agentes que se encontraba circulando con su turismo cuando un hombre vestido con ropa de trabajo le hizo aspavientos desde la acera y al parar el vehículo, le indicó que tenía un problema mecánico en la rueda delantera y se le iba a salir del eje.

Al bajar el conductor del coche para comprobar ese extremo, el otro hombre se acercó y movió en repetidas ocasiones la rueda haciéndole creer a la víctima que si existía una avería. Igualmente le indicó al conductor que, por suerte, era mecánico y su taller estaba próximo, ofreciéndose a realizar la reparación.

Al aceptar la víctima la ayuda, el falso mecánico se subió al turismo y juntos se encaminaron al taller, indicando al poco el presunto autor que parase inmediatamente el vehículo, puesto "que la rueda se iba a salir y no llegaban al taller".

El mecánico llamó con su móvil y al poco se personó en el lugar un segundo hombre con herramientas, que fingió realizar la reparación allí mismo, mientras la víctima sujetaba la dirección del vehículo y el primer hombre le distraía.

Cuando finalizó la falsa reparación, le mostró unas piezas mecánicas que dijo que eran del vehículo, y le indicó a la víctima que para finalizar la reparación necesitaban unos recambios originales, que al poco trajo al lugar un tercer hombre, en envoltorios con la marca del turismo y aparentemente nuevos.

Finalmente, le dijeron a la víctima que las piezas nuevas para su vehículo tenían un coste de 1.850 euros, aceptándole un primer pago en efectivo de 600 euros que sacó la víctima en un cajero cercano. Para pagar el resto del importe le ofrecieron obtener dos tarjetas regalo de un comercio cercano, al haber alcanzado el importe máximo en cajero.

Cuando el hombre comenzó a sospechar que era víctima de un engaño y sacó su teléfono para requerir presencia policial, los tres hombres abandonaron rápidamente el lugar.

DETALLADA DESCRIPCIÓN

La víctima dio una detallada descripción de los tres sujetos, que acababa de perder de vista, a los agentes, quienes la compartieron por la malla de transmisiones policial. Otro indicativo uniformado de la Policía Nacional próximo al lugar localizó a dos de los presuntos autores, quienes se estaban deshaciendo de prendas de vestir para eludir la actuación policial.

Por ello procedieron a la detención de los dos individuos como presuntos autores de un delito de estafa, siendo trasladados a dependencias policiales, donde se continúan las pesquisas al objeto de la identificación y localización del tercer implicado.

Los dos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.