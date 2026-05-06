El Hall Transformado de la ULE, una respuesta artística participativa frente a la desigualdad y la fragmentación social

La rectora de la ULE, Nuria González, participa en la inauguración de una nueva edición del proyecto artístico El Hall Transformado con 'Hilando el caos', de la arquitecta Cristina Hurtado. - ULE

LEÓN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La artista granadina Cristina Hurtado plantea una acción artística participativa frente a la desigualdad y la fragmentación social mediante con 'Hilando el caos', el proyecto artístico que protagoniza una nueva edición del Hall Transformado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.

Se trata de una obra que se articula como una respuesta al contexto contemporáneo marcado por la desigualdad, la violencia y la polarización social, y propone un espacio de construcción colectiva donde cada intervención individual forma parte del resultado final.

El dispositivo se compone de una red de cuerdas de cáñamo que descienden desde la parte superior del hall y se prolongan en hilos de lana y algodón accesibles a los visitantes, que podrán intervenir directamente, cortando, anudando y entrelazando materiales para generar una estructura en constante transformación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"La instalación simboliza cómo la participación individual, cuando se une, puede reconfigurar las estructuras existentes y dar lugar a una nueva conciencia global, como si de una red neuronal se tratase", ha señalado la artista, que ha lanzado una invitación a la participación a todos los visitantes.

UNA OBRA QUE "ESTÁ POR HACERSE"

En este sentido, ha explicado que los asistentes se encuentran ante una obra que, en realidad, no existe aún, "porque está por hacerse"; un esqueleto que a lo largo de las semanas debe evolucionar gracias a la participación de todos. "A mí me gustaría ver mucho color en este hall y que de verdad fuese un hall transformado", ha apostillado.

A esta invitación también se ha sumado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado cómo el Hall Transformado se ha convertido en una "seña de identidad cultural" tanto de la ULE como de la ciudad de León, a la par que ha reivindicado el papel del arte y las humanidades en el contexto actual.

"En un momento en el que la tecnología y la Inteligencia Artificial ocupan un lugar central, la universidad pública tiene la responsabilidad de seguir defendiendo el valor del pensamiento crítico y de la creación artística como formas de comprender el mundo", ha subrayado.

"EXPERIMENTO" SOCIOLÓGICO Y ARTÍSTICO

En esta línea, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, ha puesto el acento en el carácter colectivo y reflexivo de la propuesta, a la que se ha referido como "una estructura viva y colaborativa" que funciona como "un experimento" sociológico y artístico basado en el esfuerzo compartido y en la importancia del pensamiento crítico. "La suma de iniciativas individuales debe fortalecer los espacios democráticos basados en una cultura de paz", ha señalado.

Por su parte, Luis Rivero, en representación del equipo del Hall Transformado 2026, ha incidido en la dimensión pedagógica del proyecto, impulsado desde un grupo de innovación docente. "Nuestro objetivo es hacer pedagogía sobre el arte contemporáneo, acercarlo, tocarlo, convertirlo en una experiencia colectiva", ha explicado, para destacar además el trabajo conjunto de alumnado, egresados y profesionales de la cultura leonesa.

METÁFORA DEL PODER

Con esta propuesta, el Hall Transformado se convierte en un espacio de carácter abierto y participativo, donde la jerarquía se diluye y el arte se construye desde lo común. El proyecto introduce la doble dimensión simbólica de una estructura vertical asociada a las formas de poder y de una red transversal que representa lo colectivo en permanente cambio.

Desde esta lógica, el uso del hilo funciona como metáfora de las relaciones que nos sostienen, frágiles y al mismo tiempo interdependientes, susceptibles de ser tejidas y transformadas. La intervención no responde a un resultado cerrado, sino a un proceso en evolución que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas, convirtiendo el Hall Transformado en un laboratorio vivo de experimentación artística y social.

UNA RED CONSTRUIDA ENTRE TODOS

La intervención, que podrá visitarse hasta mediados de junio, plantea una reflexión sobre la relación entre obra, espacio y espectador, rompiendo la frontera entre creación y participación. Como ha expuesto la propia artista, el resultado no depende de un diseño cerrado, sino de la suma de múltiples acciones individuales: una red construida entre todos.

El Hall Transformado reafirma con esta nueva edición su vocación como laboratorio de creación, reflexión y participación, y como ejemplo del compromiso de la Universidad de León con la cultura contemporánea y su conexión con la sociedad.